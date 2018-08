bok, Novinky

Psychopatie je definována jako mentální porucha, kdy jedinec projevuje amorální a antisociální chování, není schopen dostatečně milovat, je bezcitný atd., popisuje ve své knize Dominance and Aggression in Humans and Other Animals (Dominance a agrese u lidí a jiných zvířat) doktor, univerzitní profesor a spisovatel Henry R. Hermann.

Psychopat je tedy zjednodušeně řečeno někdo, kdo není schopen udržet si normální a zdravý vztah. Emocionální psychopat je pak člověk, který trpí formou psychopatie, jež zahrnuje napodobování emocí, které sám neumí vyjádřit, uvádí server Yourtango.

Takový člověk se ale nemusí chovat vždy nevhodně, naopak, mnohdy umí být i velmi okouzlující a empatický.

Podle čeho poznat, že máte po svém boku emocionálního psychopata?

Chce změnit váš názor na věc

Emocionální manipulátor se často snaží změnit pohled na život svého protějšku. A to tak, aby to co nejvíce vyhovovalo jeho vlastním potřebám. Jedná se o jednu z nejstarších manipulačních technik, které existují.

Dává najevo svou nadvládu

Daný psychopatický jedinec také rád demonstruje svou sílu a dominantnost ve vztahu. Aby vždy vypadal skvěle, neváhá ostatní ztrapňovat.

Ponižuje vás na veřejnosti



Pokud vás partner před ostatními vždy jen uráží, dává tím jasně najevo, že se naprosto nestará o vaše pocity. I takové jsou znaky emocionálního psychopata.

Snaží se vás izolovat od ostatních

Jednou z nejzávažnějších forem manipulace je stav, kdy se člověk snaží někoho jiného zcela izolovat od přátel a rodiny. Důvod, proč to dělá, může být jednoduše žárlivost, případně fakt, že tyto lidi nemá rád.

Obviňuje vás

Cokoli se stane, je to vaše vina. Emocionální psychopat vždy obviňuje ze svých selhání někoho jiného, svou chybu nikdy nepřizná.

I když bude například chycen při nevěře, bude to vaše vina. Všechna další špatná rozhodnutí, která udělá, budou opět jen vaše vina.