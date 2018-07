Linda Humlová, Novinky

Přitahují nás lidé, kteří nás později budou vytáčet



Ženy často přitahují rebelové, a to svým nevypočitatelným chováním, divokou duší a nezkrotností. Zpočátku se tyto vlastnosti jeví jako vzrušující, sexy a nové, ale v průběhu vztahu začnou většinu žen ničit.

Ten pravý nejspíš neexistuje



Odborníci se shodují na tom, že neexistuje pouze jeden člověk, který by byl s vámi stoprocentně kompatibilní. Ženy i muži mají totiž téměř vždy tendenci měnit toho druhého, a to bez ohledu na to, jak moc ho milují. Dobrá zpráva pro všechny? Pokud vám to napoprvé nevyšlo, nebojte, máte hned několik dalších šancí, že vám to vyjde.

Menší pravděpodobnost rozchodu? Zvíře nebo společný účet



Výzkumy potvrzují, že společný majetek je často klíčovým v otázce rozchodu. Páry, které sdílejí společný dům, účet či například čtyřnohého mazlíčka se podle serveru Independent rozcházejí o 10 % méně než ti, kteří žijí bez společných závazků.

Špatné načasování

Ženy a muži vyznávají obvykle rozdílné hodnoty, a proto není výjimkou, že i pár, který se nadevše miluje, se z ničeho nic rozejde. Může za to často špatné načasování - zatímco ženy zvládají dávat stejně energie do vztahu i kariéry, muži chtějí být většinou nejdříve zajištění a až pak se vrhnout naplno do vztahu. Respektujte proto vyjádření partnera, jestli se skutečně cítí být připravený udělat další krok, nebo ještě ne.

Vášeň přichází a odchází

Pokud věšíte hlavu, že z vašeho vztahu vyprchala vášeň, neděste se předčasně. Podle expertů na vztahy vášeň přichází stejně rychle jako odchází a děje se tak neustále dokola. Vyzkoušejte nové společné aktivity nebo si udělejte čas jen pro sebe a uvidíte, že se romantika a vášeň vrátí dříve, než si možná myslíte.

Špatná období

Víte, že menší i větší krize ke vztahům patří? Podle vztahových expertů neexistuje ani jeden „ideální vztah”, který by se nikdy nepotýkal s hádkami či neshodami. Špatná období jsou zcela normální a jejich výhodou je, že po nich přijdou ta lepší.