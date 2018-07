Novinky

Vše je o komunikaci a porozumění. S tím však bývá problém i v klasických rodinách, natož v těch, kde si jeden z rodičů přivede domů nového partnera, který se dříve či později začne angažovat ve výchově dětí. Aby vše začalo fungovat, je zapotřebí vyhnout se následujícím chybám.

Nesnažte se dětem za každou cenu zalíbit

Často se stává, že nevlastní rodiče tak strašně chtějí, aby je děti měly rády, že jsou proto ochotni udělat cokoli, cituje server womensday.com. Kupují jim drahé dárky, nebo se je snaží získat svou benevolentností. Nicméně tyto taktiky mohou vztahu naopak ublížit.

Nesnažte si proto dítě koupit, ať už prostřednictvím dárků nebo toho, že mu povolíte to, co vlastní rodič zakáže.

Vše má svůj čas



Pokud čekáte, že vás nevlastní děti začnou po pár měsících brát a budete spolu bez problému vycházet, tak se mýlíte. Všechno chce čas a velkou trpělivost. Podle odborníků trvá přibližně sedm let, než se vztahy v rodině s nevlastním rodičem ustálí natolik, aby se dalo říct, že je rodina plně funkční.

Pokud vás nevlastní děti zpočátku ignorují, není na tom nic divného. Je třeba si uvědomit, že jste ve složité situaci nejen vy, ale i váš partner a děti. Všichni si na sebe musíte zvyknout.

Vše má své hranice

V některých rodinách se stává, že děti berou příchod nevlastního otce nebo matky velice špatně a dávají jim to značně najevo. Jsou zákeřné a zlé. Rodiče si v takových situacích nesmí nechat vše líbit a čekat na to, až je to přejde a začnou je mít děti rády.

S pomocí vlastního rodiče je tak zapotřebí dětem dát jasně najevo, že jejich chování již překročilo hranice a pokud se budou takto chovat, tak se nikomu z nich nebude žít dobře.

Nepřebírejte hned roli rodiče

Než začnete uplatňovat svou roli rodiče, dejte dětem čas, aby si k vám našly cestu a vy si získali jejich důvěru. I když vás požádá partner či partnerka, abyste se od začátku ve výchově angažovali, počkejte s tím.

„Pokud se nevlastním dětem budete snažit od první chvíle nahradit jejich vlastního rodiče, můžete v nich vyvolat odpor. Zkuste si nejprve získat jejich důvěru, přátelství, autoritu a respekt a být od počátku starostliví, zodpovědní, chápaví,” radí klinický psycholog Ramani Durvasula, PhD.

Snižte své nároky

Nesnažte se být hned od začátku skvělým partnerem a dokonalým nevlastním rodičem najednou. Slevte ze svých nároků a smiřte se s tím, že nejste superčlověk, který vše od začátku bude dokonale zvládat.

Pokud tak neučiníte, záhy se dostanete do stavu vyčerpání a přetažení, což bude mít negativní vliv na všechny. Buďte tedy trpěliví a nechtějte vše hned.

Nesnižujte před dětmi jejich vlastní rodiče

I když přijdou alimenty od vlastního rodiče pozdě, nikdy se nesnižte k tomu, abyste ho před dětmi pomlouvali. Samozřejmě můžete říct nahlas svůj negativní názor před partnerem, ale rozhodně ne před dětmi.

Naopak, vždy je dobré s expartnery svých protějšků navázat pozitivní vztah. Zkuste například pozvat vlastního rodiče na oslavu narozenin dítěte či jiné významné události. I když budou mít mezi sebou expartneři špatný vztah, zkuste nalézt mezi všemi nějakou harmonii.

Dejte dětem dostatek času, aby měly svého vlastního rodiče jen pro sebe

Velmi častá chyba, kterou nevlastní rodiče dělají, je nerespektování toho, že děti chtějí mít občas svého vlastního rodiče jen samy pro sebe. Příchodem nového partnera matky nebo otce se mohou cítit v ohrožení a mít strach, že jim nevlastní rodič jeho maminku nebo tatínka vezme.

„Zkuste tak podpořit vztah dětí s vaším partnerem či partnerkou, vyvarujte se žárlení na jejich společnou minulost, která se vás netýká. Soutěživost není namístě a jistota nevlastního dítěte, že mu nikoho neberete, je pro budování vašeho vztahu klíčová,” doporučuje Durvasula.

Neupřednostňujte děti před partnerem

I když je důležité navázat s nevlastními dětmi dobrý vztah, neznamená to, že utváření tohoto vztahu upřednostníte před tím partnerským. Partneři se neradi dostávají na druhou kolej. Navíc, když dítě vidí, že vztah jeho rodiče s nevlastním funguje, je to pro něj dobré znamení.

„Základem je vyváženost, tedy věnovat dostatek času a pozornosti jak budování dobrých vztahů s dětmi, tak prohlubování partnerského vztahu,” dodává odborník.

Neberte si osobně, když si dítě vyžádá podporu vlastního rodiče

V emocionálně vypjatějších chvílích, jako je nemoc, smrt v rodině, svatba, narození dítěte se může nevlastní rodič i po několika letech soužití cítit odstrčeně. I když ho dítě má rádo, v určitých okamžicích je pro něj vlastní rodič důležitější. Netrapte se proto kvůli tomu a snažte se ho pochopit a povzbudit ho v jeho dalších krocích.