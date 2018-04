lin

Směřujte ke koupelně

Vyjasněme si to hned na začátku. To, co jste slyšeli o močení po sexu, je pravda. Sexuální terapeutka Sunny Rodger dokonce říká: „Jedná se o první krok, který by měl následovat neprodleně po každém sexu. Močová trubice se tak vyčistí, což pomáhá rozptýlit všechny bakterie a toxiny.” Dále dodává, že by měla následovat krátká hygiena v podobě umytí se za pomocí žínky, teplé vody a mýdla. Díky tomuto kroku se vyhnete některým infekcím a onemocněním.

Oblékněte si bavlněné prádlo

Prodyšné bavlněné prádlo sice není tak sexy, jako to krajkové, ale věřte, že by vám za ně vaše genitálie poděkovaly, kdyby mohly. Bavlna je totiž přírodní vlákno, které je hypoalergenní, vysoce absorbující a současně nedráždí vaše nejcitlivější oblasti, což se bezprostředně po sexu opravdu hodí, vzhledem ke zvýšené citlivosti a vlhkosti v oblasti pohlavních orgánů.

Hydratujte

Hydratace je důležitá, a to zejména při tak fyzicky náročných činnostech, jako je sex. Vypijte před sexem a po sexu minimálně jednu sklenici čisté vody. Uvidíte, že díky tomu posílíte svou sexuální energii, a navíc lépe vyplavíte bakterie z močových cest.

Zahrnujte se komplimenty a mazlete se



Hladina oxytocinu je po sexu stále vysoká, a proto se jí nebojte využít. Tento hormon lásky totiž může za to, že se cítíme dobře, milovaní a v bezpečí. Hezkými slovy a intimními doteky tyto okamžiky prodloužíte a posílíte tak i vzájemnou důvěru. Nestyďte se například říci, co se vám v sexu líbilo nebo co je pro vás s partnerem důležité, uvidíte, že to prohloubí společné vazby.