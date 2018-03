1. Neustále se hádáte

Nemůžete se přestat hádat a všechny pokusy o vyřešení konfliktů selhávají? Pak je čas na změnu. Buď můžete za všemi problémy udělat tlustou čáru a už se k nim nevracet, nebo je na čase rozchod.

Dobré zprávy naznačují výzkumy, které říkají, že lidé, kteří žijí v konfliktních vztazích, mají po rozchodu velkou šanci zvýšit svůj blahobyt, a to zejména ženy.

2. Jeden z vás byl nevěrný

Nevěra je jednou z nejhorších zkušeností, kterou si pár může projít. Pro některé je tato událost naprosto neslučitelná s dalším fungováním vztahu, ale existují i ti, kteří se přes to snaží dostat.

V některých případech to opravdu vyjde a v konečném důsledku to vztah i posílí, většina párů to ale nezvládne.

3. Nedostatek sexu

Každý člověk má naprosto jinou potřebu sexu, a tak co platí u jednoho páru, může být zcela jinak u druhého. Zamyslete se spíše nad tím, jaká byla vaše sexuální aktivita v době, kdy bylo ve vašem vztahu vše v pořádku, a jaká je teď. Pokud jste dříve téměř neopustili postel a dnes máte každý svou ložnici, je na čase si promluvit.

4. Fantazírujete o někom jiném

V určité fázi vztahu se může jeden z partnerů stát necitlivým. Hádky nahradí mlčení nebo sarkasmus. V této chvíli se člověk stává zamlklým a začíná fantazírovat o jiném protějšku. O někom, kdo je chytřejší, atraktivnější a nejspíše i lepší v posteli. Pokud je to váš případ, pak se zamyslete, proč nadále fyzicky setrváváte s vaším partnerem, a přitom v myšlenkách trávíte čas s někým jiným.

5. Vaše cíle se mění

Společné cíle tvoří podle serveru Huffington Post hlavní základnu pro každý zdravý vztah. Někdy se ale stane, že s léty se preference změní. Zatímco jeden z páru si například přeje mít rodinu, druhý touží po velké kariéře v zahraničí. V tomto případě je buď na řadě řádně prodiskutovaný kompromis, nebo se vztah časem rozpadne.