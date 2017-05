„Ženy jsou nevěrné z mnoha důvodů. Jednak jim jejich manželé nedávají tolik pozornosti a respektu, jaký si zaslouží, a pak také ve vztahu začínají postrádat jiskru,” vysvětluje Sigurd Vedal, zakladatel seznamky VictoriaMilan.

Kromě citů dnešní ženy mezi 30. a 40. rokem života často ve svých oficiálních vztazích postrádají dostatek sexu. Přestože se samy cítí na vrcholu svého sexuálního života, sexu od partnerů se jim nedostává tolik, kolik by si přály. A pokud už ho mají dostatek, pak postrádají kvalitní předehru a s tím spojené něžnosti, jako je líbání či mazlení apod.

Mnozí odborníci přisuzují problémy v sexu nedostatečné či špatné komunikaci ve vztahu. Americká psycholožka Esther Perelová vidí problém naopak v přehnané otevřenosti. Podle ní vyšší intimita a blízkost, jako např. přehnaná slovní komunikace či věčné svěřování, nemusí nutně vést k lepšímu sexu. Touha se zvyšuje, když máte pocit volného prostoru a jisté autonomie, abyste své vášně mohli svobodně projevit a občas se v nich ztratit a rozplynout.

Ať už jsou ale důvody k nevěře jakékoli, aférky mohou ženám pomoci znovuobjevit smyslnost a vášeň.

V čem je ženská nevěra jiná

Ženy se nikdy zcela nedokážou oprostit od citů, a to včetně mileneckých avantýr.

„Zajímavé je, že ženy při nevěře dost často přestávají mít sexuální styk se svým manželem, nebo alespoň dělají maximum, aby se sex minimalizoval. Kupodivu víc řeší, aby nebyly nevěrné svým milencům. Proto také existence milence bývá častěji důvodem k rozvodu než mužova milenka. A to i kvůli tomu, že muži odpouštějí mnohem méně - muž možná cítí, když má partnerka milence, že on sám už nemá v jejím srdci místo. A to nemluvíme o jeho poraněné pýše – princ byl sesazen z trůnu," upozorňuje ve své knize Láska a sexualita v trvalém vztahu autorka Yvon Dallaireová.

Nevěra není správná, přesto ji nelze podle sexuologů pouze odsuzovat. Mnohem více nebezpečný je fakt, že se spolu lidé čím dál méně milují. Dokonce roste i vysoké procento mužů i žen, kteří sex vůbec nevyhledávají, a to ani s oficiálními či neoficiálními partnery. Ze vztahů se stávají romantická či čistě přátelská partnerství, ze kterých se vášeň naprosto vytrácí.