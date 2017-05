Uznávaný psycholog Sigmund Freud kdysi označil ženskou sexualitu jako „temný kontinent”. Mužská sexualita by pak mohla být „temnou planetou”, která je plná tajných přání, o kterých by měly ženy vědět. Protože to, co většinou slyší a vidí v ložnici, je jen role, kterou muž navenek hraje. Realita, jaký je ve skutečnosti, po čem touží, to ženy mnohdy nevidí.

Server Woman´s Day poodhalil některá fakta o mužích, která by ženy měly poznat.

Komplimenty

Co se týče komplimentů, jsou muži stejní jako ženy. I pro ně je pochvala důležitá, prohlubuje sexuální důvěru. Rádi slyší, že jsou pro ženu stále přitažliví, že se jí líbí jejich nahé tělo. Co se týče samotné nahoty a dokonalosti intimních partií, trápí muže stejné obavy jako ženy. Proto jakákoli pochvala v tomto směru velmi pozvedne mužovo sebevědomí nejen v ložnici.

Láskyplná gesta



Ženy si často stěžují, že s nimi jejich partneři nesdílejí takové intimní pouto, jaké by chtěly. Nejde o to, že by muži nebyli láskyplní, citliví a milující. Jsou, jen se bojí to projevovat. Ale proč?

Někteří vědci pro to mají jednoduché vysvětlení. V mladém věku jsou mnozí chlapci stejně citově založení jako dívky, dokonce mnohdy i více. Jenže ve školním věku u nich nastává zlom, a to kvůli společenské represi. Kvůli tomu, jaký je na ně začne společnost vyvíjet tlak, co by si měli myslet, říkat nebo dělat, začínají potlačovat své skutečné pocity. V dospělosti pak s jejich vyjadřováním mají mnohdy problémy. Je dobré jim ukázat, že podobné pocity nejsou dětinské, ale naopak mužné.

Intimní partie

Když přijde na milostný akt, věnují ženy většinu pozornosti pouze penisu, uvádí psycholožka Melodie Schaeferová. Nejde o to, že by se to mužům nelíbilo, mají ale i další velmi citlivé erotogenní zóny, kterých by se měly ženy dotýkat (obličej, hruď vnitřní strana stehen).

Fantazie

„Muži by rádi sdíleli své fantazie, ale obávají se, že by je za to partnerky odsuzovaly,“ uvádí ze své praxe sexuolog a psychoterapeut Joe Kort. Doktorka Schaeferová s ním souhlasí a dodává, že si muži zároveň přejí, aby i ženy odhalily své fantazie a představy.

Není nic jednoduššího než to zkusit. Prvním pravidlem by ale měla být snaha nikoho za nic neodsuzovat. Pokud bude některá z fantazií pro oba stejně lákavá, mohou ji partneři společně realizovat.

Verbální projev

Trocha vulgárností během sexu neuškodí. Když žena muže jemně navádí, co má dělat, prosí ho, nebo sem tam použije i nějaký peprnější výraz, je to stimulace nejen pro mužské uši. Podobné verbální projevy mají na muže velký vliv, i obyčejný úředník se v tu chvíli může cítit jako nepřemožitelný gladiátor.

Proč potřebují sex

Ženy často muže hodnotí jako sexuálně nenasytné, protože vyžadují sex častěji než jejich něžnější polovičky. „Je to tím, že muži berou sex jako oslavu. Příležitost užít si života, vzájemnou touhu a blízkost, kterou jim sex přináší v době plné výzev a stresových situací. A byli by rádi, kdyby to tak viděly i ženy,“ uvedla Schaeferová. V seznamu priorit by proto sex neměl jednoznačně být až někde dole. Třeba už jen proto, že se při orgasmu do těla uvolňuje oxytocin, hormon lásky upevňující pouto mezi partnery.