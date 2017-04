Podívejte se s námi na nejčastější formy násilí, jež na první pohled působí jako projevy zamilovanosti a co všechno podle spisovatelky Elizabeth Laury Nelsonové tomu předchází.

1. Spolu, na každém kroku



Zamilovaní lidé chtějí být obvykle, co nejvíce spolu. Na tom není nic špatného. Pokud ale partneři spolu začnou trávit velmi rychle veškerý svůj volný čas a po pár týdnech vztahu se začnou chovat, jako by spolu byli už léta, nevěstí to nic dobrého. Většinou se tak totiž děje skrytým manipulativním chováním jednoho z partnerů, který začne vyžadovat od svého protějšku neustálou pozornost a bude si usurpovat veškerý jeho volný čas. Správným krokem tak není ani rychlé sestěhování.

„Pokud se jedná skutečně o 'násilníka', pak věci dostanou rychlý spád. Tím, že se tak začne dít ještě v čase naprosté zamilovanosti, kdy jsou partneři ještě 'slepí' a tedy mnohem tolerantnější, 'násilníci' získávají nad svou obětí mnohem větší vliv a dopady takového vztahu mohou být katastrofální,” varuje na svém blogu Nelsonová.

Odborníci se proto shodují. Jakmile začnou projevy nehynoucí lásky nabírat na rychlosti, zastavte se a opět víc času začněte věnovat i svým přátelům a nejbližším. Jednak tak získáte čas svůj protějšek lépe poznat a pak si také snáze ponecháte nadhled. Mnohem lépe, pak odlišíte láskyplná gesta od manipulace.

2. Touha vědět o druhém naprosto vše



Na jednu stranu je velmi pěkné být milováni, ne pro fyzický vzhled, ale proto jací skutečně jsme. Jenže i to patří mezi oblíbené způsoby manipulátorů, které nemají daleko k psychickému teroru.

Pokud váš partner bude doslova žíznivý po veškerých vašich zážitcích, zkušenostech, ale i obavách, nejintimnějších tajemstvích a fantaziích a zároveň vám bude dávat pocit, že jste tou nejúžasnější a naprosto fascinující osobou na Zemi, buďte na pozoru! Jeho jedinou motivací může být získat vaší maximální důvěru. Ve skutečnosti si ale bude všechna vaše slova pamatovat a postupně je začne používat proti vám. Vaše minulost a tajemství se tak mohou velmi rychle změnit v jeho munici proti vám a tedy vším, čím vám v budoucnu může vyhrožovat...

Nechte si tedy především v začátcích nějaká svá tajemství i minulost jen pro sebe. Není na tom nic špatného. Naopak i po letech tak můžete svého partnera něčím překvapit.

Manipulátorem a násilníkem může být i žena.

FOTO: Profimedia.cz

3. Nonstop na telefonu



Milostné smsky jsou moc fajn, stejně jako telefonáty, když zrovna nemůžete být spolu. Ale vše má své hranice. Pokud po vás začne druhý vyžadovat okamžité odpovědi, přestane respektovat, že máte i jiné povinnosti a začne vám vyčítat, že se mu hned neozýváte, pak raději utečte!

Zprvu je moc hezké dostávat každý den smsky přející dobré ráno, stejně jako další zprávy, jakmile dorazíte do práce či provolat jakoukoliv pauzu během dne... jenže po čase tohle všechno začne člověka doslova dusit, zvlášť když se po každém nezvednutí telefonu začnou ze všech stran ozývat výčitky ve stylu: „Kde jsi?”, „Co děláš tak důležitého, že mi to nezvedáš?”, „Proč mě ignoruješ?”, „Ty už mě nemiluješ?” apod.

Pokud tedy druhý bude chtít mít přehled o každém vašem kroku, měli byste zpozornět. Je to známka jeho žárlivých a majetnických sklonů, což nevěstí rozhodně nic dobrého.

4. Mít vás jen pro sebe



Nemůže se vás ten druhý nabažit? Neustále po vás touží tak, že chce být nonstop s vámi a dělá vše proto, abyste se místo svých přátel, rodiny viděli jen s ním? A vše podmiňuje tím, že on přece udělal to samé, vzdal se času s přáteli, nemá žádné koníčky, protože nic není důležitější než být s vámi...

Tohle všechno zní sice krásně, ale se skutečnou romantikou to nemá nic společného. Vše má své hranice a jakmile druhý nemá žádný osobní život mimo vás, je to velmi špatné znamení. Ve zdravém vztahu musí mít oba partneři mimo společných aktivit i svůj zcela osobní život, a tedy čas na své přátele, rodinu, své vlastní koníčky a další aktivity.

5. ”Nikdo Tě nebude milovat jako já...“



Pokud vám jedinec, byť jen jednou řekne, že vás nikdo nebude milovat jako on, pak to obvykle není z důvodu romantické lásky, ale jen z toho, že se v ten daný okamžik přestal hlídat a z jeho úst mu ulítlo něco, co se snaží maskovat. Ve skutečnosti vám prostě řekl: „Máš obrovské štěstí, že mě máš, protože nikdo není lepší než já a ty mi za to musíš být náležitě vděčná/ý.”

6. Sledování



V okamžiku, když od svého protějšku dostanete hodinky s GPS, pak si nejprve zkontrolujte, zda u nich není zapnutý nonstop GPS lokátor. Díky moderní technice mohou mít násilníci o vás mnohem víc informací, než vůbec tušíte. Násilník vás může sledovat skrz GPS lokátor nejen v hodinkách, ale i ve vašem telefonu, tabletu, dokonce i foťáku a dalších technologických hračičkách.

7. „Promiň, prosím, smažme to a začněme od začátku.”



Pokud včas zaznamenáte něco, co překračuje určitou mez a nemusí to být jen facka či jiná známka fyzického týrání, ale dost často něco z výše uvedeného a dáte mu to náležitě najevo i s odhodláním vztah ukončit, pak vězte, že vás odejít jen tak nenechá. Vždy bude chtít dát novou šanci.

Bude se omlouvat, prosit, plakat, zahrne vás květinami či jinými dary, neustále bude opakovat, jak moc se bude snažit, aby vám spolu bylo dobře, jen abyste mu odpustili a nikam neodcházeli... Jelikož vás bude mít velmi dobře prokouklé, bude moc dobře vědět, co vám říct, abyste začali sami o sobě pochybovat. Pak jste na nejlepší cestě přistoupit na jeho hru, že si za vše vlastně můžete sami, jelikož jste ho k tomu všemu jednoduše dohnali, a na základě těchto vlastních výčitek mu tu druhou, třetí, čtvrtou šanci dáte.