Říká se, že muži myslí na sex skoro pořád. Slyšet tak od nich výmluvu typu: Dnes ne, miláčku, je situace téměř nereálná. A přesto to nemůže být dál od pravdy.

I pánové mají své důvody, proč milostné hrátky nejsou v danou chvíli zrovna tím nejlepším nápadem. A rozhodně to neznamená, že by kvůli tomu svou manželku méně milovali. Přehled nejčastějších příčin, proč se k takovému kroku odhodlají, přinesl server Woman´s Day.

Odpočinek po dlouhém dni

Častým důvodem, i u mužů, proč nemají chuť na milování a uchylují se do ústraní, bývá únava po náročném dni. Pokud máte pocit, že se to často děje i u vás, není nic snazšího než to svému milému jemně naznačit, radí vztahová expertka Debra Castaldová.

Pro začátek je dobré obnovit chvíle trávené společně. Zkuste si dát skleničku vína u televize, nebo si najděte čas a čtěte si. Čím více budete spolu, tím větší bude prostor a příležitost pro následné intimní chvíle.

Děti, děti, děti

Sexuální život po narození dětí u mnohých partnerů doznává výrazné změny. A to nejen proto, že na sex jednoduše není tolik času. U některých mužů může být důvodem, proč nevyhledávají milování tak často, i fakt, že v manželce nejsou schopni vidět stejně přitažlivou a žádoucí ženu, kterou byla před porodem.

Dalším zabijákem sexu, který muže výrazně odrazuje, je fakt, že středobodem rodiny už není on (a to ani v ložnici), ale právě děti, potvrzuje ze zkušeností vztahový odborník Charles J. Orlando. „Udělejte z ložnice jen vaše intimní místo. Jakékoli dětské věci tam nepatří. A když budou chtít děti spát s vámi v posteli? Vysvětlete jim, že ložnice je vaše soukromé útočiště,“ nabádá.

Zábava podle vlastního výběru

Někdy bývá důvodem k omezení intimností i fakt, že si chce muž užívat večer podle svého gusta – koukat na sportovní zápas v televizi, zahrát si nějakou videohru.

Pokud jsou takové důvody stále častější, zkuste se společně domluvit na kompromisu, které večery budete trávit společně.

Chce, aby byl sex spontánní záležitostí

Pamatujete, když jste se dříve milovali například v kuchyni, a to jen proto, že se vám zrovna chtělo? I když je v manželství těžké udržet stejnou spontánnost ohledně sexu, jako tomu bývalo dříve, zkuste se určitě vyhnout tomu, aby se z něj stala položka na seznamu věcí, které je třeba pravidelně dělat.

„Nenechávejte vše jen na manželovi. Zkuste ho při návratu z práce přivítat v sexy úboru, a uvidíte, jak rychle se spontánnost vrátí,“ radí Orlando.

Doléhá na něj tlak kvůli dokonalosti

Ženy nejsou jediné, které se starají o to, jak vypadají. Stejný tlak na určitou dokonalost a atraktivitu doléhá i na muže. „V současnosti je na muže neuvěřitelný tlak v tom mít dokonale ploché břicho,“ uvádí sexuální poradkyně Laurie J. Watsonová. Pokud takové zrovna nevlastní, není divu, že si nepřipadá přitažlivě, a proto se milování vyhýbá.

Nejlepší rada, jak v dané situaci muže podpořit? Dejte mu najevo, že je pro vás stále atraktivní. Od věci také není společný pohyb či cvičení, pokud chce nějaké to kilo navíc shodit.

Dává přednost pornu před reálným sexem

Když muž tráví volný čas sledováním porna na internetu, nemusí to ihned znamenat, že už ho vlastní žena nepřitahuje. Pokud se z toho ale stane pravidelná závislost (podpořená tím, že v pornu je vše dokonalé a vždy to jde), může to postupem času u mužů snížit libido a být důvodem erektilní dysfunkce, tvrdí Watsonová.

V takovém případě je nejlepší si o všem důkladně a otevřeně promluvit. Od věci není ani pomoc odborníka.

Práce a zase práce



Když se partneři dohodnou, že doma vypnou mobily a místo restů z práce se budou věnovat sami sobě, je to věc více než záslužná. Někdy to ale nevyjde podle představ a muž jednoduše musí odpovědět na telefonát nebo mail, který je pracovního rázu.

„Někdy tak reagují už jen pro slastný pocit, že jsou v práci nepostradatelní. To je pro ně uspokojující,“ vysvětluje Watsonová. Pokud jsou pak za své výkony muži navíc oceněni, zvyšuje to jejich sebevědomí.

Muži jsou jednoduše naprogramováni chránit a zajistit rodinu. Úspěchy v práci jsou tak proto pro ně odrazovým můstkem spokojenosti i v jiných aspektech života. I proto někdy dávají práci přednost před intimními chvílemi s partnerkou.