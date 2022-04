Štěpánka Fingerhutová: Nesla jsem špatně, když mi lidi nadávali

Jsem ročník 1996 a nějaké záblesky z té doby mám. Jak jsem se ocitla na place při natáčení, tak to na mě hodilo velkou nostalgii. Když jsem na sobě měla dobové šaty, viděla jsem najednou mámu.

Je to zvláštní, ale ta vůně devadesátek ve mně zůstala, kluci v rolích vyšetřovatelů museli pořád kouřit – a to je myslím pro devadesátky typické. Za tu roli jsem moc vděčná, seriál patří k vysoce hodnoceným, něco takového jsem potřebovala.

Jako prostitutka Jana v seriálu Devadesátky spolupracovala s vyšetřovatelem Kozákem (Kryštof Bartoš). Jeho manželka (Patricie Pagáčová) to ale nesla nelibě.

Líbilo se mi, že Jana není ve scénáři napsaná jako přidrzlá, vychlastaná prostitutka, ale jako normální holka, co si chce vydělat, dodělat školu a najít si normálního chlapa.

To byl taky úplný sen – dostat takhle velkou roli! Po menších příležitostech najednou hlavní role v seriálu České televize. A ještě k tomu náročná.

Půjčila jsem si tedy z kostymérny na Kavčích horách molitanové břicho a chodila s ním doma, zkoušela jsem, jak co dělat, abych vypadala důvěryhodně, furt jsem se vyptávala mámy, jak se s ním ohýbat, jaké je to rodit a tak.

Na natáčení jsem dostala na míru vyrobené silikonové břicho, které dělal David Šesták, umělecký maskér, co tvoří masky pro soutěž Tvoje tvář má známý hlas. Mělo vzadu šněrovačku a dopředu jsem si ukryla krabičku s mikroportem.

Z jízdy na kole nás všechno bolelo. Hrály jsme holky, co se věnují rychlobruslení, jako Martina Sáblíková, v létě netrénují na ledu, ale na kole a na speciálních deskách. Dokonce jsme měly přípravu s jejím trenérem a učily se na nich klouzat.

Mám, asi proto mi jízdu na skateboardu do role napsali, protože na něm jezdím. Teda neskáču, to neumím. Ani neriskuji, abych si něco neudělala a nemohla pracovat. Herci musí být na sebe opatrnější.

No napsal mi, že nemohl spát, protože se mu v hlavě vyrojila nová postava a musel jít psát, a že je mi nápadně podobná a jezdí na skateboardu. Danovi se právě líbilo, že jezdím na skatu, že je to takový devadesátkový.

To se mi ještě nestalo, abych dostala roli na tělo. Jde o hezký rodinný film, kde hlavní role hrají děti. Budu sestrou jednoho z nich, rebelkou, mého tatínka má hrát Hynek Čermák.

Já se do Dlouhé dostala přes konkurz, kdy hledali absolventky herectví. Kamarád mi o něm napsal. Já v té době už působila na volné noze, hostovala v Činoherním klubu a na Fidlovačce.

Původně šlo jen o hostování, ale pak to nějakým zázrakem vyšlo, za což jsem nesmírně vděčná.

Často se nevidí, že by na pracovišti nevládly drby a pomluvy. Mám lidi z Dlouhé moc ráda. Někdy sice jde o náročný pracovní zápřah, dát dohromady natáčení, dabing a divadlo. Ale to vždycky bylo, že se divadlo muselo dělat hlavně z lásky.

Strašně! Netušila jsem původně, co na svém kontě bude Šárka mít. Když jsem se dověděla, o co půjde, říkala jsem si – pane jo – ale nakonec mi to přišlo zábavné.