Herečka Anna Fialová: Když něčemu nevěříte, je třeba poděkovat a jít dál

Zní to krásně, ale neberu to jako kult, člověk může být šťastný kdekoli. Myslím, že v této práci není žádný cíl cílem. Nikdy jsem v sobě neměla dělítko mezi kamennou scénou a experimentální, vždy záleželo na okolnostech a mém rozpoložení.

Před čtyřmi lety inscenoval režisérský tandem Skutr (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský) ve Stavovském divadle Krvavou svatbu a přizvali mě k tomu. Posléze mě ještě obsadili do Kytice, kterou inscenovali na jevišti historické budovy. Chvíli po premiéře si mě vedení činohry pozvalo na pohovor a nabídli mi angažmá.

Maminka začínala jako baletka, tancovala ve skupině UNO, pak si udělala kurz a přes deset let působí v Národním divadle jako maskérka.

Pro mě to hlavně byla babička, která mi večer vyprávěla pohádky, nejraději jsem měla tu o Sněhurce, a dělala mi báječné omelety. O zážitcích z války se mnou moc nemluvila.

Většinu z toho se až teď dozvídám z její knížky Poslední Herrmannovic holka. Milovala jsem ale příběhy, které vyprávěla o svém dětství a pak o tom, jak se dostávala z Terezína domů. Byla v tom obrovská naděje, hrozně ráda jsem to poslouchala. Pořád dokola.

Určitě mě nikdo nenutil, abych se stala herečkou. Spíš mě odrazovali. Jenže jsem v tom vyrostla, všichni kolem mě se pohybovali kolem divadla, přišlo to samo od sebe.

Ani jedno, ani druhé. Nikdy to nebyl důvod, proč jsem dostala nějakou práci. Věčné otázky, zda se s ním radím o rolích, byly spíš otravné. Byli jsme hlavně děda a vnučka. Byl šťastný, když se kolem něj sešla rodina.

Nejvíc mě asi zviditelnil seriál Vinaři (2014-2015) a Tvoje tvář má známý hlas (2016). Bylo to takové mediální až bulvární vykouknutí, po kterém o vás lidé trochu vědí.

Jako svůdná Sugar v divadelní adaptaci slavného filmu Někdo to rád horké. Dva muzikanty prchající v převleku před gangstery hrají Lukáš Pečenka a Martin Písařík.

Od dětství mám Vánoce spojené se samými krásnými zážitky. U nás se vždycky dařilo nemít kolem svátků nervy a shon. Nikdo nepovažujeme za nutné mít perfektně uklizeno, umytá okna a utřený prach za ledničkou, nakoupené hory dárků. Vždycky to je v klidu.

Na konci zimy se těším na léto a na konci léta na zimu. Jaro a podzim jsou takové napůl, nic mi neříkají. Takže zimu mám ráda. A myslím, že letos si ji konečně užiju (smích). Doufám, že tentokrát odjedu někam na hory, protože za normálních okolností se o Vánocích v divadle hodně hraje, a odjet do Krkonoš na jednu dvě noci se mi úplně nechce.

Letos to aspoň na týden vyjde. Odmalinka lyžuju, snowboard mě úplně neuchvátil. Raději si pořádně zajezdím, než bych byla pořád na zadku.

Neměla jsem nějaký drastický průběh, ale bezpříznakové to taky nebylo. Covid-19 bych rozhodně nepodceňovala ani ho nenazývala blbou chřipkou. Bolelo mě celé tělo, několik dnů se mi opravdu špatně dýchalo, nic příjemného to nebylo.

Naštěstí pokračuje natáčení hraného dokumentu Jakuba Sommra o Bohuslavu Martinů, kde hraju jeho múzu, převtěluji se tam do různých postav.

Mně vlastně chybí všechno, já svou práci mám moc ráda. Nechci toho ale zase mít moc, hraju-li denně, už si to tolik neužívám.

Nerada něco plánuju. Když se pak něco nepovede, bolí to. Ráda bych ale jednou dělala nějaký vlastní projekt.

Snažím se už léta o svoji desku. A světe, div se, pořád mě to nepustilo a už se to i hýbe! S Romanem Holým (hudební skladatel a producent, frontman skupin J. A. R. a Monkey Business), který dělá hudbu, jsme v létě udělali docela kus práce a snažíme se v tom pokračovat. Naučilo mě to pořádné trpělivosti.