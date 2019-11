Hedy Lamarrová: Sněhurka, které to pálilo

V roce 1932 obsadil český režisér Gustav Machatý Hedwig do kultovního erotického filmu Extase – i když označení „erotický“ by v dnešním pojetí už neobstálo: toporná objetí, cudné polibky, dívčí nahota odrážející se ve vodní hladině či zakrytá větvemi stromů, dva záběry na ňadra…

Jak píše filmová kritička Ruth Bartonová v knize Hedy Lamarr: The Most Beautiful Woman in Film, pro Machatého to vůbec nebyl snadný záběr. „Pitomé mládí,“ láteřil, když dívenka z dobré rodiny nepředváděla milostný akt dost přesvědčivě. Po pravdě řečeno, ležela se zavřenýma očima tuhá jako prkno… A tak režisér v zoufalství sáhl po špendlíku na stole: