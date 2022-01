Hana Hindráková: V Keni jsem mzungu. Běloška

Někde tam se rozhodla, že se vydá dál, do savan, do pravé, „černé“ části kontinentu. Zvolila Keňu. O možnosti dostat se tam jako dobrovolnice se dozvěděla z nástěnky před jednou z přednášek na vysoké škole, kde studovala obor cestovní ruch a rozvojovou pomoc.

„Pod inzerátem bylo i číslo. Moc jsem o všem nepřemýšlela, hned jsem na ně zavolala,“ popisuje. Vzápětí nastoupila do čtyřtýdenního kurzu a po jeho absolvování již věděla: ono to vyjde, já skutečně pojedu! Netají se ani tím, že nikdo z jejího blízkého okolí z plánované cesty nadšený nebyl.

„Táta se mnou dokonce přestal úplně komunikovat, když jsem poprvé odletěla. A nezměnily to ani další cesty. Jeho strachy jsem pochopila až poté, co se mi narodil syn.“

Do Afriky odjížděla jako začínající spisovatelka. Opravdový impulz, že se jí stane, ale přišel až po příletu do Keni, v roce 2005. Přes počáteční nesnáze tam nakonec zůstala skoro dva měsíce, jak si naplánovala.

Její ne vždy lichotivé postřehy zesilovaly i kulturní rozdíly, na něž narážela téměř na každém kroku. Stále musela uvažovat o tom, kam půjde, co a kde bude jíst, zda se domů stihne vrátit po setmění, zda může vejít do této uličky…

Prodává se dobře, o čemž svědčí její plánovaný dotisk. Výtěžek z prodeje věnuje paní Hana Josephovi, který peníze používá na pokrytí chodu domova pro děti ulice. „Chce změnit jejich vnímání ve společnosti. Ukázat, že to nejsou hyeny, že byly kdysi šťastné, že měly rodiče… Keňané se jich často bojí. Zapomínají, že jsou to děti, vidí v nich jakýsi odpad.“

Touhy zlepšovat život jiným kdesi daleko v ní ale zůstaly: „Když pomůžete byť jedinému dítěti z ulice znovu důstojně žít, bydlet, chodit do školy, má to rozhodně smysl. Tím neříkám, že to občas není dřina. Někdy ani ty děti nechtějí opět přijmout řád vyžadovaný majoritou. Když to ovšem s nimi vzdáte, je to škoda.“