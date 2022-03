Antropoložka Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek: Tváří v tvář pravěké ženě

Ondřej Bílek: Chtěl jsem zjistit, jak moc přesně se dá zrekonstruovat podoba podle kosterních pozůstatků. Zajímalo mě to, byl jsem zvědavý. Ale o těch vědeckých principech jsem nevěděl nic a první bustu jsem si jen tak pocitově nahodil.

Vaníčková: Vstupuje do toho spousta faktorů, které mohou tu pravděpodobnost snižovat, ať už jde o míru zachování kosterního materiálu, nebo další okolnosti. A spoustu významných aspektů nemáme šanci z kostí poznat.

Například náročnost života a stres, pracovní zatížení nebo třeba hmotnost, pokud tedy člověk není celoživotně obézní, což se potom do kosterního materiálu promítne.

Při rekonstrukci se musí přihlédnout i k tomu, zda to byl bohatý člověk, nebo někdo chudší, životem ztrápenější

Bílek: Vždyť kolikrát člověk nepozná kamaráda, kterého dlouho neviděl. Někdy stačí jiný účes, několik let a pár kilo. Při rekonstrukci proto hraje roli i kontext.

Musíme zvážit, jestli to byl spíš dobře postavený, bohatý člověk, nebo někdo chudší, životem ztrápenější. Rozhoduje tedy i to, jestli jde o nadstandardně vybavený hrob, nebo se kosti najdou pohozené někde u cesty. Obojí můžeme i promítnout do vzhledu obličeje.