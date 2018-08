Linda Humlová, Novinky

„Paris Opera Ballet, New York City Ballet, Ballets Russes – přední zahraniční baletní soubory vždy spolupracovaly s řadou fenomenálních módních designérů. Touto cestou chce jít i Balet ND. Věřím, že půvab a zároveň energie tance vyzdvihnou prezentaci výsostně ženské múzy, oslavující kolekce Zuzany Kubíčkové. Ondřej Vinklát s Markem Svobodníkem jsou navíc výraznými představiteli dynamické mladé krve našeho baletu, která může být pro návštěvníky Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku objevem a přínosem,“ říká ke spolupráci umělecký šéf Baletu ND Filip Barankiewicz.

Módní show, ve které se představí řada talentovaných členů uměleckého souboru Baletu ND, není zdaleka prvním společným choreografickým počinem dvojice prvního sólisty Baletu Národního divadla v Praze, dvojnásobného laureáta prestižní Ceny Thálie Ondřeje Vinkláta a sólisty Baletu ND Marka Svobodníka.

Oba jsou známi z Národního divadla nejen jako tanečníci, ale i jako tvůrci. Vinklátova choreografie Dumka byla například součástí inscenace Slovanský temperament, poslední premiéry Baletu ND v sezóně 2017/2018. Tanečníci vytvoří ve dvoraně Rudolfina iluzi organického prostoru, který bude měnit podobu a tvar tak, aby jednotlivé modely opravdu promluvily.

„Rudolfinum bylo od svého počátku koncipováno jako dům múz. V současné době se zde prolíná hudba a výtvarné umění – a mně se zdálo zajímavé přivést do takového prostoru tanec, který je současně svou elegancí a křehkostí také velmi blízko naladění mé nové kolekce,“ doplňuje ke spolupráci s tanečníky návrhářka Zuzana Kubíčková.