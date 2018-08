Petr Veselý, Právo

Lékaři v ČR zaznamenají každý rok 1000 nových případů rakoviny děložního čípku a 400 žen ročně na tuto chorobu zemře. Nejúčinnějším způsobem boje proti ní je očkování proti HPV virům v dětství. Tyto viry jsou totiž jedním ze spouštěčů nádorového bujení na čípku. V pozdějším věku bývají důležité pravidelné preventivní prohlídky. Zdravotní pojišťovny hradí ženě tuto prohlídku jednou ročně.

A proč je třeba HPV viry tak hlídat? Hrají podstatnou roli při vzniku karcinomu děložního čípku, protože se významně podílejí na rozvoji rizikových změn na sliznicích čípku, jež mohou vést k nádorovému bujení.

Nákaza HPV viry je velice častá, přenášejí se totiž při sexu. Patří k nejčastějším sexuálním infekcím. S jejími viry se potká 80 % sexuálně aktivních žen, ale i mužů. Většinou proběhne bez příznaků, a tedy bez toho, že by si jí žena všimla. Imunitní systém se s ní obvykle dokáže vypořádat.

HPV virů existuje přes 150 typů, nejvíce případů rakoviny způsobuje zhruba 14 z nich. Nejrizikovější jsou kmeny HPV 16 a 18, které vyvolávají víc než 70 procent případů rakoviny děložního hrdla.

Do hry vstoupil test DNA



Kromě běžného cytologického vyšetření, o němž byla řeč v úvodu, jsou k dispozici dva screeningové testy, které mohou odhalit, jaké riziko tohoto typu zhoubného nádoru ženě hrozí.

Jedním z nich je test na DNA HPV. Lékař při něm odebere vzorek z děložního hrdla a pošle ho do laboratoře, kde pomocí moderních technologií odhalí vysoce rizikové typy HPV. Výhodou tohoto testu je, že je velice přesný a dokáže zachytit viry ve stadiu, kdy ještě nevyvolaly žádné změny na tkáních.

Pokud viry zachytí, neznamená to, že máte rakovinu nebo ji nutně dostanete. Stejně tak to nemusí znamenat, že u vás vzniknou negativní změny na sliznici čípku. Zachycení HPV virů je pouze signálem zvýšeného rizika a toho, že by vás měl gynekolog pravidelně sledovat. Od nákazy k případnému propuknutí nežádoucích změn na sliznici a vzniku nádoru uběhne totiž obvykle řada roků.

Buňky loví počítačový program



Nový test, který zmiňujeme v úvodu článku, je vlastně inovací dosud běžných cytologických testů. Cytologický rozbor, tzv. PAP test, hledá abnormální změny v buňkách děložního hrdla. Přesnost dosavadního klasického testu se, jak bylo řečeno, pohybuje mezi 60 až 70 procenty.

Na laboratorní sklíčko, které se vyhodnocuje pod mikroskopem, se totiž dostane zhruba jen 25 až 30 procent buněk získaných stěrem z děložního čípku. Vyhodnocování výsledku pak bývá zatíženo značným procentem chyb, které je dané třeba i neschopností lidského oka zachytit všechny podezřelé buňky.

U nového testu je to jinak, protože gynekolog nenanese odebraný vzorek na sklíčko, ale přenese ho rovnou do lahvičky se speciálním roztokem. Tento postup zajistí, že se do roztoku dostanou téměř všechny buňky odebrané z děložního hrdla.

Zkoumaný vzorek je pak zbavený hlenu, červených krvinek nebo zbytků tkáně. Buňky jsou v něm rozložené rovnoměrně v tenké vrstvě, nepřekrývají se. A vyhodnotí je počítač se speciálním programem. Tak přesně, jak to člověk bohužel nedokáže. Zachytí všechny rizikové buňky. Vzorek pak vyřadí a ten znovu hodnotí specialisté. To jsou důvody, proč se úspěšnost testu pohybuje nad 90 %.

Odebraný stěr se navíc uchovává 6 týdnů v lahvičce, takže je ho během této doby možné využít opakovaně. Třeba k doplňkovému vyšetření, které dovede určit typ HPV, a tedy možné riziko nádoru, nebo například ke zjištění nákazy chlamydiemi atd.

Proč očkovat dívky i chlapce



Nejlepším řešením je samozřejmě to, když HPV infekci předejdeme. To znamená nechat své dítě očkovat. Je to potřeba udělat před tím, než začne s pohlavním životem.

Zdravotní pojišťovny plně hradí očkování dívkám od 13 do 14 let. Jde o vakcínu, která je účinná proti nejrizikovějším genotypům HPV, tedy 16 a 18. Ostatní vakcíny chránící před více typy HPV pojišťovny plně nehradí, ale některé na ně přispívají.

Protože se HPV mohou šířit i jinak než pohlavním stykem, třeba dotykem přes kůži nebo sliznice, doporučují někteří lékaři to, aby vakcínu dostávaly dívky i dříve než ve 13 letech.

Očkovaní by měli být také chlapci. Ti jsou totiž v pozdějším věku přenašeči infekce a očkování této nákaze předejde.

Výhody a nevýhody různého typu vakcín



HPV viry nezpůsobují jen rakovinu děložního čípku, ale také vznik bradavic na intimních místech a další zdravotní potíže. I před nimi pomáhá očkování chránit.

Lidské papilomaviry (HPV) mají rovněž na svědomí 90 procent případů karcinomu análního otvoru, 70 procent případů karcinomu vaginy, 40 procent případů karcinomu ženských zevních pohlavních orgánů a 30 procent případů karcinomu penisu.

Na trhu jsou tři vakcíny, každá z nich má určité výhody a nevýhody, navíc vás chrání před různě velkým počtem typů HPV. Bývá dobré, když maminky proberou jejich přednosti a nedostatky s dětským lékařem nebo dětským gynekologem. A to tím spíš, že je to různé i s hrazením jednotlivých vakcín, případně s příspěvkem na ně.

Virus se může přenést prostřednictvím orálního sexu



V posledních letech přibývá také zhoubných nádorů jazyka, hrtanu nebo třeba krku. I za jejich nárůstem stojí HPV. Odborníci uvádějí, že tyto viry jsou příčinou 48 procent případů karcinomu, které vzniknou v oblasti krku a hlavy. V minulosti se objevovaly spíš u starších lidí a jejich hlavním důvodem bylo obvykle kouření nebo třeba přílišné pití alkoholu.

Tyto nádory se však v posledních letech začaly objevovat u mladších a mladých lidí, kteří navíc nekouří ani nepijí přehnaně alkohol. Lékaři se domnívají, že za nárůstem jejich počtu je vysoká obliba orálního sexu, a tedy nákaza HPV. I v tomto případě je nejlepší prevencí očkování dětí, a to jak dívek, tak i chlapců.

Je třeba zdůraznit, že největší smysl má předtím, než se nakazíme. Pak už nás chránit nedokáže. Potom může mít smysl už jen jako ochrana proti kmenům HPV, kterými jsme se ještě nenakazili.

Nepodceňujte prevenci



Je však nutné zdůraznit, že ani vakcinace nepředstavuje absolutní ochranu před rakovinou děložního čípku. Ta se u ženy může navíc objevit i bez ohledu na to, že není infikovaná HPV viry.

Není to časté, ale může se to stát. Proto je potřeba, aby žena chodila ke gynekologovi na pravidelné prohlídky. On zná její věk, zdravotní stav i anamnézu. Dokáže odhadnout riziko, které jí hrozí, případně včas odhalit přednádorové změny na sliznici děložního hrdla. Zároveň dokáže posoudit, jestli je nutné postiženou tkáň odstranit a jakým způsobem.

V ČR chodí na tyto pravidelné prohlídky, tedy screening, s jehož pomocí vyhledávají gynekologové rizikové pacientky, 57 % žen. A to je jeden z důvodů, proč je u nás výskyt karcinomu děložního čípku přibližně dvojnásobný ve srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy.

Na tyto prohlídky by měly chodit i ženy po padesátce, které už mají za sebou klimakterium. Trpí totiž falešným pocitem, že už u nich prevence nemá smysl. Jenže právě ony patří do jedné z rizikových skupin.

Co platí pojišťovna

Test na DNA HPV si klientka hradí, jeho cena se pohybuje v průměru mezi 600 až 800 Kč, podle laboratoře. Víc na www.labtestsonline.cz.

Nový cytologický test hradí pacientkám zdravotní pojišťovny. Ony si platí pouze testovací pomůcky (asi 500 Kč). Víc se o něm dozvíte na internetových stránkách www.gynekolog.cz v kapitole ThinPrep Pap test.

Se svým gynekologem můžete také konzultovat, do jaké míry by pro vás mohlo být přínosné to, že oba zmíněné testy zkombinujete.