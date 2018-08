Zdena Nováčková, Právo

Stres, přepracování, špatné držení těla, zablokovaná krční páteř, nevhodný stahující účes, kolísání hladiny hormonů, změny počasí, kolísání tlaku, nedostatek vitamínů a esenciálních mastných kyselin, dehydratace, nedostatečné prokrvení mozku nebo naopak překrvení, reakce na některé potraviny a mnohé další - to všechno patří mezi možné příčiny bolestí hlavy. Vědci jich objevili více než sto. Zkusme proto nechemickou alternativu pomoci.

Kopretina řimbaba

Na mírnění bolestí hlavy je doslova vyhlášená. Působí dokonce i na migrény, potlačuje uvolňování náladových hormonů v mozku. Pěstovat si ji můžete doma v květináči nebo na zahradě. Můžete i rozžvýkat a zapít přímo kousek čerstvého lístku. List je ale extrémně hořký, proto opatrně. Bezpečnější je podávání řimbaby formou bylinné tinktury.

Vrbová kůra a tužebník jilmový

Vrbová kůra obsahuje salicin, a proto se hodí na bolesti všeho druhu. Přírodním aspirinem je také bylinka tužebník jilmový, který si můžete sami nasbírat v přírodě. Dobré je ho usušit, ale vypadá moc pěkně i ve váze, třeba společně s růžemi. Obě byliny se užívají v čajových směsích a nejsou vhodné pro lidi, kteří mají alergii na salicyláty.

Jinan dvoulaločný (ginkgo)



Ginkgo zmírňuje bolest hlavy, protože roztahuje cévy a dokonale prokrví každý kousíček těla. Okysličením dochází k úlevě. Užívá se formou výluhu listů, nejlépe preventivně nebo při prvních příznacích bolesti.

Čaj připravíte z jedné polévkové lžíce byliny, kterou zalijete horkou vodou a necháte louhovat asi deset minut, potom scedíte. Silnější a rychlejší účinky má tinktura jinanu.

Rozmarýn lékařský

Působí na podobném principu jako jinan. Prokrvuje tkáně, mohla by pomoci i koupel nebo rozmarýnový výluh. Ale pozor! Nehodí se pro všechny, protože bylina zvyšuje krevní tlak. Chcete-li mít jistotu přesného dávkování, sáhněte po tinktuře.

Bukvice lékařská

Roste volně v přírodě a přičítají se jí přímo magické účinky, působí na řadu bolestí těla. Sbírají se kořen a nať s listy. Chuť rostliny nemusí být každému příjemná, proto se doporučuje sladit výluh sirupem či medem. Redukuje vysoký krevní tlak, pomáhá při nervové vyčerpanosti, neurózách, rozrušení, nespavosti, depresi či epilepsii. Bukvice se doporučuje při úzkosti a migrénách.

Rakytník řešetlákový

Je to zázrak přírody a hodí se na řadu neduhů těla. V případě, že se ráno probudíte s bolestí hlavy, je čas na rakytníkovou šťávu, která dodá tělu nejen dostatek vitamínu C a minerálů, ale detoxikuje také tělo. Právě nedostatku vitamínu C se přičítají i některé druhy bolesti hlavy.

Andělika lékařská

Roste volně v přírodě, v Německu se pro skvělé zdravotní účinky pěstuje na farmách. Je poměrně náročná na půdní živiny, zpracovávají se hlavně semena a oddenky rostliny.

Působí zejména na ženské problémy, nerovnováhu hormonů, klimakterium a s tím související bolesti hlavy. Když máte bolestivou menstruaci a k tomu bolesti hlavy, může pomoci čaj ze sušených oddenků anděliky nebo tinktura z této byliny.

Máta peprná

Tato jedna z nejběžněji užívaných bylin se kupodivu uplatní i při bolesti hlavy, protože celkově zklidňuje organismus, pokud se jí nepředávkujeme. Proto se spíše doporučuje směs máty s meduňkou. Čaj připravíte z jedné polévkové lžíce byliny přelité čtvrt litrem horké vody, louhujte deset minut, sceďte a popíjejte vlažné.