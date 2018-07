Dana Sokolová, Novinky

Podtrhněte přirozené opálení



Pokud se chcete v létě cítit skvěle, pak místo hutného make-upu vsaďte na lehčí textury, ideálně v podobě tónovacího krému, který sjednotí barevný tón pleti, zároveň zakryje lehčí nedokonalosti a vytvoří tak naprosto přirozený vzhled pleti.

Při aplikaci zapomeňte na prsty a použijte houbičku. I když ji mnoho žen považuje za zbytečnost, stačí ji jednou vyzkoušet a přesvědčí vás.

Pokud chcete, aby pleť zůstala matná a působila sametově co nejdéle, pak tónovací krémy zafixujte pudrem. S pudrem to ale nepřehánějte, aby pleť nebyla zbytečně přesušená. Jen lehce zmatněte lesknoucí se partie obličeje, zejména v tzv. T-zóně.

Zleva: Lancôme Skin Feels Good make-up pro přirozený vzhled s hydratačním účinkem, 669 Kč; Yves Rocher Lehký rozjasňující make-up Pure Light, 299 Kč; Bourjois Parisian Summer bronzující BB krém s hydratačním účinkem, 319 Kč; Yves Saint Laurent Top Secrets CC Creme – pro jednotný tón pleti SPF 35, 1444 Kč; Bioderma Sébium Global Cover intenzivně krycí tónovaná péče pro pleť se sklonem k akné, 390 Kč; Orlane Absolute Skin Recovery Program rozjasňující BB krém pro unavenou pleť, 1504 Kč; L’Oréal Paris Wake Up & Glow Bonjour Nudista BB krém – zajišťuje perfektně vypadající, přirozený a sjednocený vzhled, kryje drobné nedokonalosti bez zatížení pleti, 229 Kč

FOTO: archív firem

Rozzařte tváře



Nikdy nezapomínejte na tvářenky. Vhodné jsou narůžovělé a korálové odstíny. Aplikujte je na zdravíčka (nejvyšší místo na tvářích, když se smějete). Pudrové rozjasňovače můžete použít i na lícní kosti, spánky, ale i na špičku nosu a bradu, případně oblast nad horním rtem.

Zleva nahoře: Dermacol Illuminating beauty pearls – zkrášlující pudrové perly – rozjasňující, 299 Kč; Lancôme Cushion Blush Subtil tvářenka v houbičce – dodá vaší pleti zdravý, svěží a přirozený vzhled, 911 Kč; Shiseido Base Luminizing Satin rozjasňující tvářenka. Po nanesení na tvář si dokáže uchovat stálou barvu po celý den, 856 Kč; Zleva dole: Annabelle Minerals Minerální tvářenka Romantic - vysoce pigmentovaná, 271 Kč; Astor SkinMatch trio tvářenka, 190 Kč; Clarins Face Make-Up Skin Illusion – kompaktní tvářenka, 490 Kč

FOTO: archív firem

Řasenka jako naprostý základ



V létě je absolutním „must have“ extra černá řasenka. Vysoký obsah pigmentů zaručí, že i s minimálním počtem použitých produktů budou vaše oči opravdu výrazné a pohled dramatický. Důležité je také složení. Volte řasenku s přilnavou texturou na bázi vosků, která obalí každou řasu zvlášť, neslepuje je a nevytváří žmolky.

Zleva: Pretty Vulgar The Feathers: Mascara, 549 Kč; Lancôme Hypnôse Volume Waterproof – voděodolná řasenka pro objem, 709 Kč; Dermacol Ilusión objemová řasenka, 139 Kč; Bourjois Eye Catching řasenka pro objem, 349 Kč; Oriflame The One Wonder Lash 5 in1 – voděodolná, 319 Kč; La Roche-Posay Respectissime Waterproof – objemová voděodolná řasenka pro citlivé oči, 414 Kč

FOTO: archív firem

U rtů se nebojte experimentovat

Jelikož je celé líčení velmi decentní a jednoduché, u výběru rtěnky se nemusíte bát experimentovat. Nebojte se jít do výrazné korálové, syté růžové, nebo dokonce fialové barvy. Červená klasika samozřejmě nikdy nezklame. Tak jako minulou sezónu, i nyní jsou in matné verze, jejichž krémová textura dokonale přilne ke rtům.

Zleva nahoře: Dermacol 16h lip colour – dlouhotrvající dvoufázová barva na rty a lesk 2v1, 229 Kč; Maybelline SuperStay Matte Ink – dlouhotrvající matná tekutá rtěnka, 181 Kč; L’Oréal Paris Infallible Matte Max matná pudrová rtěnka, od 161 Kč; Lancôme L’Absolu Lacquer – tekutá rtěnka s vysokým leskem, 790 Kč; Orlane Shining Lip Gloss lesk na rty, 679 Kč; Yves Saint Laurent Volupté Liquid Colour Balm tónovací hydratační balzám na rty, 899 Kč; Marionnaud Glam & Rock Lipstick, 249 Kč; Zleva dole: Gabriella Salvete Dolcezza Lipstic Matt matná rtěnka, 129 Kč; Yves Rocher Matná rtěnka Grand Rouge – ultra matná, ultra komfortní, 339 Kč; Bourjois Rouge Edition Velvet – matná rtěnka, 299 Kč; Sensai Rouge Intense Lasting Colour dlouhotrvající rtěnka, 628 Kč

FOTO: archív firem