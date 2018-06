Jana Rovenská, Právo

O zábavu se postará i v hlavní roli nové povedené krimi komedie Debbie a její parťačky.

Hvězdně obsazený film volně navazuje na legendární sérii Dannyho parťáci - Debbie s jejím týmem mají smělý plán loupeže, kterou plánují provést na velkolepé gala přehlídce v newyorském Metropolitním muzeu.

Moje tělo sice není to, co měla za mlada Raquel Welchová, ale já ho mám ráda.

„Pokaždé, když jsem viděla Dannyho parťáky, říkala jsem si, proč by něco podobného nemohly vymyslet ženy. V Debbie a její parťačky navíc hraju sestru filmového Dannyho, tedy mého letitého kamaráda George Clooneyho, což byl vždycky a stále je ten nejlegračnější chlapík pod sluncem, a tak jsem mu nemohla udělat ostudu. A stejně jako on jsme si já i ostatní herečky chtěly film pěkně užít. Myslím, že se to povedlo,“ prozrazuje s úsměvem pro komedie zrozená Sandra Bullocková.

Malá herečka

Narodila se v Arlingtonu ve Virginii, kde byl otec, jinak učitel zpěvu, zaměstnaný u armády a matka byla známá operní zpěvačka německého původu. Na divadelní prkna se malá Sandra dostala už jako dítě, když s ní jezdila na koncertní turné po Americe i Evropě.

„V každé opeře najdete roli špinavého cikánského dítěte. To jsem hrála já,“ vzpomíná na své toulavé dětství, kdy se naučila i německy. Po skončení střední školy začala studovat dramatická umění, studia ale nedokončila a odjela do vytouženého New Yorku, kde se stala žačkou slavného dramatika Sanforda Meisnera. Na hodiny si vydělávala jako barmanka a číšnice.

Ve snímku Nebezpečná rychlost (1994)

FOTO: Profimedia.cz

Kombinace evropské a americké kultury však dodala Sandře na výjimečnosti mezi řadou tuctových hereček komedií. Právě pro její otevřenost a umění rozdávat kolem sebe pohodu a dobrou náladu byla Sandra už od chvíle, co se poprvé objevila v akční komedii Demolition Man (1993), miláčkem Ameriky.

Hned rok nato přišel nečekaný hit Nebezpečná rychlost. V nejplodnějších devadesátých letech natočila víc než dvě desítky žánrově odlišných snímků, mezi nimi například válečný Láska a válka, thriller Čas zabíjet, mysteriózní Magickou posedlost, kriminálku Stydlivý polda či akční komedii Slečna Drsňák. Nezapomenutelné jsou její romantické komedie Láska s výstrahou (2002) stejně jako Návrh (2009).

Komediální génius

„Sandra je ženský komediální génius. Skutečně neexistuje nikdo, kdo by se jí vyrovnal. Ohromně na mě zapůsobila její profesionalita, talent, způsob myšlení a neuvěřitelný smysl pro humor. Přitom jí nikdo neupře přirozený půvab, šarm, kouzlo,“ říká o ní režisérka Anne Fletcherová, která jí v Návrhu nabídla hlavní roli.

„Líbil se mi scénář i role veleúspěšné a nelítostné knižní vydavatelky Margaret, která, když je postavena před hrozbu deportace do rodné Kanady, mazaně prohlásí, že je zasnoubena se svým nic netušícím asistentem, jemuž celé roky dělá ze života peklo. A proč? Byla napsaná stejně jako mužské role, a ty bývají v komediích nejlepší.“

Sandra Bullocková

FOTO: Profimedia.cz

V jedné groteskní scéně se Sandra objevuje vůbec poprvé za svou kariéru na plátně nahá.

„Úkol zněl: musí to být legrace. Moje tělo sice není to, co měla za mlada Raquel Welchová, ale já ho mám ráda. A pakliže ho mohu v rouše Evině využít k tomu, abych lidi rozesmála, pak je to o.k.,“ poznamenala při premiéře.

Náročné oscarové filmy

Dlouho ale bude vzpomínat na dva zcela odlišné filmy – na pro ni oscarový sportovní snímek Zrození šampióna (2009), kdy jako bohatá žena adoptuje čokoládového bezprizorního teenagera, ze kterého udělá fotbalovou hvězdu, ale především na Gravitaci (2013).

Ta byla pro zkušenou herečku nejnáročnější výzvou. Přijala ji i proto, že jejím parťákem byl už zmíněný George Clooney.

Gravitace (2013)

FOTO: Profimedia.cz

„Většina sci-fi thrilleru byla natáčena uvnitř prostoru necelé tři a půl metru na tři a půl metru. Když jsem tam denně i devět hodin ve skafandru visela, dívala se do temnoty a poslouchala to šílené ticho, stále jsem si opakovala: ,Zaplať pán bůh za léta, která jsem trávila s tancem a hudbou‘. Herečka, která by neměla takovou gymnastickou průpravu a stejně vyvinutý smysl pro rytmus, by to nedala,“ vzpomíná vítězka řady náročných soutěží v salse a flamenku.

Na osobní štěstí čekala dlouho

Na rozdíl od skvostné kariéry, v osobním životě Sandra tolik štěstí neměla. Po několika milostných eskapádách se svými kolegy se vdávala až ve čtyřiceti a manželství s motorkářem Jessi Jamesem brala velice vážně. Skončilo v roce 2010 po jeho skandálu s pornohvězdou.

Štěstí prožívá s dětmi a přítelem.

FOTO: Profimedia.cz

„V takových chvílích mi došly i jiné věci. Opět jsem se věnovala obnově starých domů v texaském Austinu, který považuji za druhý domov. Otevřela jsem tam i restauraci a vídeňskou cukrárnu. Za uplynulé roky jsem si totiž uvědomila, že mohu být v pohodě i bez Hollywoodu, že většina podstatných věcí v mém životě se stejně odehrává jinde než před kamerou.

Štěstí, které prožívám se svými adoptivními dětmi Louisem (8) a Lailou (5) a přítelem, výborným fotografem Bryanem Randallem, mi nic nenahradí,“ končí své vyznání Sandra Bullocková.