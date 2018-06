Dana Sokolová, Novinky

Microblanding je zatím jediná metoda, která dokáže napodobit přirozený tvar obočí. Provádí se pomocí speciálních jehel tzv. čepelek, kterými se vykreslují jednotlivé chloupky obočí, což vypadá velmi přirozeně a je téměř nerozeznatelné od přírodního obočí.

„Mělký řez malou čepelkou, tvořenou několika hroty v řadě, napodobující tvar a směr původních chloupků, je veden v místech růstu obočí. Vedení a tvar chloupků mohou být krátké, dlouhé, pravidelné tak, aby výsledkem byl na první pohled přirozený vzhled obočí. Takto vytvořený chloupek je výraznější než vytetovaný. Použitím několika barevných odstínů lze dosáhnout i plastického vzhledu obočí,” vysvětluje Jaroslava Valentová z pražského salonu Medical Esthet & spa.

Přestože se microblanding provádí pomocí čepelky s 18 jehličkami v řadě za sebou, jedná se o velmi šetrnou metodu.

„Nejedná se o klasický řez, spíše o povrchové škrábnutí jako od kočičky, přičemž se používá tak jako tak místní anestetikum. Devadesát procent mých klientek při něm usne. V kombinaci s relaxační hudbou a správnou technikou zkrátka microblanding nebolí. Pokud ano, značí to problém,“ upozorňuje diplomovaná specialistka na mikropigmentaci Lucie Kunzová.

Primárním problémem bývá, že stylistka nedělá microblanding technicky správně, bolest ale může nastat i v případě poškozené pokožky či jiných zdravotních problémů.

Změna vzhledu



Přestože profesionálně udělaný microblanding není na první pohled vidět, vzhled ženy se výrazně změní. „Žena po microblandingu jednoduše rozkvete, rozzáří se jí oči, omládne. A její okolí pak pátrá po tom, jak se to stalo. A to jsou přesně ty důvody, proč ženy microblanding chtějí,“ poukazuje Kunzová.

Microblanding se dělá každému na míru a neplatí, že to, co sluší jednomu, bude slušet i druhému. Opak je pravdou. Stylistka by vám měla poradit, případně se vám snažit vysvětlit, proč takhle ne.

„Před microblandingem je standardem konzultace, která trvá minimálně hodinu. Dalších 30 minut trvá předkreslení obočí, teprve pak se dostáváme k samotnému výkonu. Tato metoda nelze uspěchat. Jestliže získáte pocit, že v salonu dělají microblanding jako na běžícím pásu, dostatečně se vám nevěnují, či na vás dokonce vyvíjejí nepříjemný nátlak, bez vysvětlování odejděte,“ radí Kunzová.

Kvalitně provedený microblanding stojí od cca 6 tisíc korun. „Některé salony se předhánějí v tom, kdo dá výhodnější nabídku, ale z logiky věci nedoporučuji žádnou z nich akceptovat. Kvalitní hypoalergenní materiál stojí dva tisíce, základní kurz microblandingu ve světě 60 tisíc korun, takže pokud někdo nabízí čepelkovou úpravu v akci za necelé dva tisíce, je něco špatně,“ upozorňuje Kunzová.

Kromě ceny si pak dejte pozor i na další věci jako například péči před zákrokem, vyžádejte si certifikát Porušení integrity kůže, chtějte vidět fotky před a po zákroku, všímejte si čistoty prostředí a toho, jestli vám stylistka ochotně odpovídá na vaše dotazy.

„Co se týče online referencí, dejte spíše na osobní doporučení kamarádek a známých, protože kladné reference si v dnešní době můžete dokonce koupit,“ upozorňuje Kunzová.

Minimální omezení, pro koho není zákrok vhodný

Microblanding lze provádět celoročně. Po zákroku jsou sice určitá omezení a musí se dodržovat několik pravidel, ale nejedná se o nic velkého. Například se po aplikaci nedoporučuje navštěvovat solárium, saunu nebo bazén.

Místo permanentního make-upu je nutné udržovat v čistotě a jemně ošetřovat doporučeným krémem. Asi po 3 dnech se začnou odlupovat malé stroupky, které ale nesmíte odstraňovat nikdy ručně. Poté, co se odloupnou úplně všechny, už žádná omezení nejsou.

Microblanding není vhodný pro každého. Kromě špatného zdravotního stavu, cukrovky či problémů se srážlivostí krve není vhodné microblanding provádět na mastné a pórovité pleti, na které pigment nedrží. Nutné je zohlednit i užívané léky.