Touha po krásném a dokonalém těle přivádí stále mladší dívky do péče psychiatrů. Anorexii přitom nelze podceňovat. Až 5 % procent nemocných na tuto vážnou psychickou chorobu umírá.

Léčba není vůbec jednoduchá, trvá obvykle velmi dlouho, než si nemocný vůbec nějaký problém přizná, jestli tak vůbec někdy učiní. Což platí i u slavných.

Herečka Antonia Campbell-Hughesová to s hubnutím přehnala kvůli roli ve filmu o roky vězněné Natasche Kampuschové.

Většina žen své problémy tajila a začala o nich hovořit až v okamžiku, kdy nad nimi zvítězily. U většiny z nich to byl přitom velmi těžký boj. Problém totiž nesouvisí s jídlem jako takovým, ale především s postojem jedince k sobě samému i k vlastnímu tělu. Jedná se tedy o velmi závažný psychický problém, jenž se obvykle neobejde bez odborné psychiatrické péče.

Ani herečka Lindsay Lohanová si svůj problém s poruchou příjmu potravy nechtěla dlouho přiznat. Zlom prý přišel v okamžiku, když samu sebe viděla v jednom televizním programu a uvědomila si, že vypadá jako kostlivec.

Začátek nemoci může být spojen s vynecháváním nejprve sladkých a tučných jídel a s jejich náhradou za zdravější potraviny, s nástupem vegetariánství až veganství, s vyhýbáním se školním jídelnám a společným obědům či večeřím s dalšími členy rodiny a podobně.

Pokud dojde k rozvoji onemocnění, přichází postupné odmítání stále většího množství jídel, až přijde fáze naprostého hladovění.

Psychické problémy dovedly k poruchám příjmu potravy i herečku Angelinu Jolie.

Část dívek dokáže svůj problém skrývat za různými zástupnými zdravotními problémy, kdy se vymlouvají na potíže se zažíváním, hormonální poruchy a na další zdravotní komplikace. Mnohdy jsou ochotny podstupovat i náročná interní vyšetření, která však nepřinášejí žádná vysvětlení a nejsou schopna odhalit skutečnou příčinu jejich problému.

Herečka Katie Holmesová byla nejčastěji spojována s anorexií, když žila s hercem Tomem Cruisem. Tehdy musela dodržovat extrémní detoxikační program kvůli scientologické církvi, což se významně odráželo na její postavě.

V pozdějších fázích, kdy dochází k poškození orgánů a k ohrožení zdraví v důsledku dlouhodobého hladovění, mohou vyšetření prokázat problémy, které vznikly již jako následek vzniklé poruchy příjmu potravy. Pokud k tomuto dojde, je většinou jedinou pomocí lékařská péče a hospitalizace na příslušných odděleních. Ovšem té se pacientky často brání.

Bývalá zpěvačka a nyní módní návrhářka Victoria Beckhamová oficiálně nikdy nepřiznala, že trpěla anorexií jako takovou. Měla prý jen období, kdy byla doslova posedlá svým vzhledem a soustředila se na svou štíhlost.

Kdy se problémy nejčastěji objevují

Poruchy příjmu potravy se nejčastěji objevují u dospívajících dívek, postihnout však mohou i dospělé ženy, velmi výjimečně se objevují i v mužské populaci. Rizikovou skupinou jsou i těhotné ženy a ženy krátce po porodu, které buď v minulosti měly problém s poruchou příjmu potravy, nebo mají potíže se smířit se změnami své postavy, které mateřství obnáší, a pomocí přísných diet mají snahu rychle dostat tělo a váhu pod kontrolu.



Léčba není snadná



V první řadě musí anorektička či anorektik o pomoc projevit zájem, což je v mnoha případech pro řadu z nich nemyslitelné. Děje se tak často na nátlak okolí, což není ideální.

Modelka Eliška Bučková problémy s anorexií dlouho tajila.

Ve vážných případech je nutná žilní výživa, která zajistí potřebný přísun vitamínů a stopových prvků nutných k fungování organismu. Součástí léčby je samozřejmě i spolupráce s lékařem internistou a psychologická terapie, do které je vhodné zapojit celou rodinu.

Dalším krokem je nemocniční léčba, která by měla vést k obnovení normální váhy. I když se to lékařům povede, ani tehdy ale ještě nemá nemocný vyhráno, jelikož to ještě neznamená, že došlo k přeprogramování mozku a dotyčný změnil nezdravý postoj k příjmu potravy na zdravý.

Herečka Keira Knightleyová anorexií prý nikdy netrpěla. Její problém byl přesně opačný. Ať snědla, co snědla, nemohla přibrat.

