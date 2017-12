Nad jejím půvabem kroutí hlavou i znalci. Michelle je podle nich živým důkazem toho, že zralá žena si může zachovat mladistvý vzhled, být svůdná a sexy. Na otázku, jestli se přece jen nebojí stárnutí, odpovídá: „Hlavně se to snažím neprožívat, stejně věk nezastavím. Vím jen, že muži netouží po vypreparovaných a vyhublých ženách. Podle mě stačí kvalitně jíst, pravidelně cvičit a mít dostatek spánku, ale také si umět občas něco nezdravého dopřát.“

Ani plastická operace není podle ní východiskem. „Můžete jich mít i desítky, ale stejně stárnete. Nemám nic proti botoxu a Restylanu na vyplnění vrásek a rýh v obličeji, ale klasickou plastickou operaci bych si nechala udělat opravdu až ve chvíli, kdybych se už na sebe nemohla podívat do zrcadla,“ prozrazuje atraktivní Pfeifferová.

Podle matky Donny a otce Dicka se ze čtyř dětí, které měli, na ní nejvíce podepsali její předci z Irska a Švédska. A i když si ona sama coby teenager připadala spíš jako kluk, brzy si jí povšimly agentury a už ve čtrnácti dostala první nabídky dělat modelku.

Po maturitě se chtěla stát reportérkou a rok studovala v rodné Kalifornii žurnalistiku. Přitom si přivydělávala jako prodavačka v supermarketu. Když ale vyhrála místní soutěž krásy, přestěhovala se ve dvaceti letech do Hollywoodu a brzy se objevila v několika televizních seriálech.

Michelle Pfeifferová s Robertem De Nirem excelují v televizním snímku Čaroděj ze země lží.

Jejím filmovým debutem byla v roce 1982 Pomáda 2, která sice propadla, ale režiséři si všimli nové krásné představitelky hlavní role. Následovala Zjizvená tvář s Alem Pacinem (1983) a dva roky nato Jestřábí žena. V hororové komedii Čarodějky z Eastwicku (1987) se už objevila s dalšími hvězdami Jackem Nicholsonem, Susan Sarandonovou a Cher. Po roli v Nebezpečných známostech (1988), za kterou dostala o rok později první ze svých tří oscarových nominací, jí už Hollywood ležel u nohou. Jejich režisér Stephen Frears o ní tehdy prohlásil, že na to, aby zahrála hluboký vnitřní konflikt, Michelle, na rozdíl od jiných hereček, stačí jen oči a obličej.

V devadesátých letech pak svůj talent představila v desítkách rozličných žánrů. Mezinárodního uznání se dočkala i za ztvárnění kultovní postavy kočičí ženy v akční krimi Batman se vrací (1992).

Začátkem nového tisíciletí se na čtyři roky z filmového plátna vytratila, což zopakovala znovu v roce 2013. V rozhovoru s Darrenem Aronofským, který ji režíroval v novém mysteriózním thrilleru matka! (2017), prozradila proč.

„Pravda je, že jsem několikrát na pár let přestala pracovat. Měla jsem dva hlavní důvody. První byly moje malé děti, druhý moje nechuť k rozhovorům s novináři. Začala jsem totiž točit velice brzy a vlastně bez pořádného studia a tréninku. Učila jsem se doslova za pochodu. Proto jsem měla strach z toho, že někdo přijde na to, že řemeslu moc nerozumím. Teď jsem ale daleko zkušenější, a hlavně moje děti odrostly a odešly z domu. Proto mám šanci se vrátit a pořádně se do toho obout.“

Michelle Pfeifferová

Zastaví se ještě u dvou pro ni nejzajímavějších filmů, které po první odmlce natočila, což byla muzikální komedie Hairspray a výpravná fantazie Hvězdný prach (oba 2007). Postavy, které v těchto snímcích ztvárnila, se zcela vymykaly jejímu dosavadnímu repertoáru.

Bezohledná exkrálovna krásy Velma Von Tussleová z filmu Hairspray stejně jako bezcitná a věkem sešlá čarodějnice Lamia ve Hvězdném prachu totiž nemají vůbec nic společného s dojemnými kráskami, které ji proslavily před lety. Na Hvězdný prach si dobře pamatuje i jeho režisér Matthew Vaughn. Měl velké dilema jak starší, nádherné herečce sdělit, že chce, aby hrála odpudivou čarodějnici.

„Když jsme s režisérem procházeli scénář, zaujala mě jedna věc. Řekl mi, že chce ukázat, co všechno jsou ženy schopny udělat pro to, aby si zachovaly mládí a krásu. Právě tehdy jsem si uvědomila, že budu mít možnost říci něco pozitivního o procesu stárnutí, zvlášť když, jak už jsem naznačila, se ho sama nebojím.“

Před rokem 2017 se tedy rozhodla vrátit se na plátna kin, a to hned do náročných projektů včetně televizního filmu HBO Čaroděj ze země lží, který nabízí pohled do zákulisí rozsáhlé pyramidové hry Bernieho Madoffa, amerického podnikatele a pachatele největší zpronevěry v dějinách USA. Dalším je už zmíněný záhadný film matka! a nová adaptace klasiky Agathy Christie Vražda v Orient expresu špičkového britského režiséra Kennetha Branagha.

Na rozdíl od úspěšné kariéry byl osobní život Pfeifferové komplikovanější. Po nevydařeném bezdětném manželství a dalším vztahu, který nevyšel, se rozhodla v roce 1993 v pětatřiceti adoptovat „čokoládovou“ holčičku Claudii Rose. V listopadu téhož roku si vzala producenta a scenáristu Davida E. Kelleyho, rok nato se jim narodil syn John Henry.

Tehdy Michelle řekla: „Když jsem se před lety rozhodla pro Claudii Rose, šokovalo mě, kolik předsudků a emocí vyvolalo to, že jsem adoptovala míšenku. Přitom je stejně nádherný člověk jako John Henry. Když jsem byla v roce 2007 pozvána na londýnskou premiéru Hvězdného prachu, vzala jsem své děti s sebou do Evropy. Právě tehdy jsem poprvé v životě cítila, že jsem konečně dokázala najít rovnováhu mezi rolí filmovou a mateřskou.“

Kočičí žena a Tučňák (Danny DeVito) v thrillerové krimi Batman se vrací

Lásku k hraní tedy nikdy neztratila a je vděčná starším kolegyním, hlavně Meryl Streepové, které svým uměním dokázaly přesvědčit zkostnatělý Hollywood o tom, že i starší herečky v něm mají místo. A jaké je herecké přání Michelle Pfeifferové?

„Nic víc bych si v mé profesi nepřála než to, aby mě jednou mohli přirovnávat k mé oblíbené Judi Denchové.“