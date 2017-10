Postup: Předehřejeme troubu na 190 °C. Do mísy si připravíme všechny suché ingredience - mouku, kypřicí prášek, sůl, hnědý cukr. V jiné nádobě vymícháme z Baileys, vejce a oleje hladkou směs. Do tekuté směsi postupně přisypáváme suché ingredience a důkladně promícháme metličkou. Na plech si vyskládáme papírové košíčky a naplníme je připraveným těstem. Pečeme 25–30 minut, dokud těsto nezezlátne. Poté necháme vychladnout. V horké lázni si rozpustíme tmavou čokoládu a důkladně mícháme, dokud se nerozpustí. Jakmile jsou cupcaky vychladlé, ponoříme je kloboučky do čokolády. Necháme ztuhnout a ozdobíme čokoládovými vločkami nebo marshmallows. Tip: Domácí marshmallows bonbony! Do hrnce nalijeme 150 ml vody, přidáme 225 g cukru a vaříme, dokud nevznikne sirup. Do vyšší nádoby nasypeme želatinu, zalijeme 50 ml vroucí vody a promícháme. Přidáme cukrový sirup, oblíbené aroma a vyšleháme do husté pěny. Směs rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem a dáme přes noc do lednice. Z plátu vykrájíme libovolné tvary marshmallows a obalíme v moučkovém cukru.