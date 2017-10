Obléknout si ho můžete pod košili, mikinu či vestu a pokaždé budete vypadat trendy a šik. Představíme vám čtyři způsoby, jak podle nás vypadá nejlépe a věřte, že ho tak budeme nosit do doby, než se znovu oteplí.

Elegantně

Čeká vás schůzka, pohovor či výlet do divadla? Vezměte si tenký přiléhavý rolák, oblékněte ho pod kostým či sako s elegantními kalhotami. Na nohy nazujte jednoduché kotníčkové boty, do ruky vezměte nadčasovou kabelku a máte sofistikovaný look na den i večer.

Rolák modelka, Mango, 399 Kč. Sako, F&F, 849 Kč. Boty, Högl, info o ceně v obchodě. Rolák, 599 Kč. Kabelka, Tous, info o ceně v obchodě. Kalhoty, Zara, 799 Kč

FOTO: archiv firem

Jako šaty



V jednoduchosti je krása, stačí si obléknout punčocháče a dlouhé šaty z úpletu. Nemusíte zbytečně myslet na kombinování svršku a spodku, rovnou máte outfit, který se hodí takřka kamkoli.

Boty volte kotníčkové na podpatku nebo na ploché podrážce, pokud jste vysoká. Body navíc získáte výraznou kabelkou, která rozbije jednoduchou linii šatů.

Kašmírový kabát, Marks & Spencer, 4699 Kč. Boty, Högl, info o ceně v obchodě. Rolákové šaty, Esprit, 1699 Kč. Kabelka, Cococinelle, info o ceně v obchodě. Šaty modelka, Zara, 1299 Kč

FOTO: archiv firem

Tón v tónu

Monochromní look je trendy už několikátou sezónu. Nejlépe ho umí nosit dřívější zpěvačka a nyní módní návrhářka Victoria Beckhamová.

Nám se letos nejvíc líbí v módní vínové barvě, ale sluší mu i černá, tmavě modrá, šedá či béžová. Jakou barvu si zvolíte vy?

Rolák modelka, Mango, 399 Kč. Rolák, Zoot, 899 Kč. Boty, Deichmann, 1799 Kč. Kalhoty, Mango, 1299 Kč. Bunda, F&F, 1599 Kč. Kabelka, Urbanlux, 2390 Kč

FOTO: archiv firem

V kombinaci s kůží

Podzim je ideálním obdobím pro mix různých textur, materiálů i vzorů. Pokud se rozhodnete investovat do kvalitního kašmírového či vlněného roláku, nebojte se ho kombinovat se sukní nebo kalhotami z umělé kůže. Teplo vám muže být i stylově!

Rolák modelka, Reserved, 699 Kč. Hodinky, Tous, info o ceně v obchodě. Sukně, F&F, 849 Kč. Kašmírový rolák, Lindex, 2499 Kč. Batoh, F&F, 499 Kč. Boty, Urbanlux, 3680 Kč

FOTO: archiv firem