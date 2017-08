Oblečení Olivie Munnové je vždy jednoduché, ale přesto mu nechybí šťáva a ženy po celém světě by mnohdy ani sekundu neváhaly a nejraději celý její šatník teleportovaly do svých skříní. Jaké kousky by za to stály?

Jednoduché kousky

Jednobarevné a střihově jednoduché kousky jsou zkrátka sázka na jistotu. Jsou pohodlné a dají se doslova ke všemu. Zainvestujte stejně jako Olivia do příjemného bavlněného trička, decentních černých kalhot, pohodlných džínů a šortek. Kombinace černé, bílé a béžové vypadá zkrátka vždycky skvěle.

Basic kousky se neztratí.

FOTO: Profimedia.cz

Vzory a barvy

K létu neodmyslitelně patří veselé barvy i vzory. Inspirujte se Olivií a vneste do vašeho stylu provokativní rudou barvu. Je jedno, jestli zvolíte červeně květované šaty, rudou rtěnku, boty nebo šik psaníčko. Uvidíte, že vás rozzáří a dodá na sex appealu.

Vzory a barvy v podání Olivie Munnové.

FOTO: Profimedia.cz

Kozačky nad kolena



Pokud vlastníte štíhlé nohy, pořiďte si na podzimní sezónu kozačky nad kolena. Jsou elegantní a vypadají skvěle k šatům i úzkým džínům. Navíc prodlouží nohy a pánové z nich zajisté nespustí oči!

Kozačky nad kolena jsou sexy.

FOTO: Profimedia.cz

Za dámu

Za dámu chceme být občas každá. Věnujte při výběru elegantních modelů pozornost barvám, které vám lichotí, tak jako Olivia. Ta svou olivovou pleť halí nejčastěji do odstínů modré, bílé, vínové a bronz. Mimochodem všimněte si, jak vypadá mikádo po ramena oproti polodlouhým vlasům nesmírně šik.

Nestyďte se být femme fatale.

FOTO: Profimedia.cz

Velká večerní

Velká večerní je vždycky trefa do černého, nebo naopak průšvih. Pokud hledáte inspiraci, jak se na váš velký večer obléknout, můžete si prohlédnout, jaké róby obléká sama Olivia. Její volby jsou vždy decentní, ženské a se smyslem pro detail.

Olivia Munn v krásných róbách.

FOTO: Profimedia.cz