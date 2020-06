Nebojte se epilepsie u dětí, radí rodičům odborníci

Epilepsií trpí přibližně 80 tisíc Čechů, z toho 20 tisíc dětí, u kterých je to jedna z nejčastějších chronických nemocí. Nekontrolovatelný nástup epileptického záchvatu a jeho mnohdy dramatický průběh často překvapuje jak nemocné, tak jejich okolí, ve kterém vyvolává oprávněné obavy.

Epileptický záchvat prodělá do 15 let věku každé dvacáté dítě

Vojtu přitom nemoc nijak neomezuje a jeho rodiče se o ní nebojí otevřeně mluvit. „Paní učitelky jak ve školce, tak ve škole s námi o situaci velmi vstřícně komunikovaly a byly rády, že jsme se k tomu takto postavili. Stejně tak Vojtovi spolužáci, kamarádi a jejich rodiče. Vojta se účastní školky v přírodě, lyžařského výcviku a chodí do kroužků s ostatními dětmi,“ vypráví matka.

Jiné děti ale takové štěstí nemají. Epilepsie je stále opředena řadou mýtů, kvůli nimž mívají děti potíže s účastí na táborech, školních výletech a sportovních aktivitách. Je to chyba, které se ale často dopouštějí i sami rodiče.

Přitom to není nutné. „Většina dětí i dospělých s epilepsií dokáže žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky. Často však narážejí na bariéry, které jim to komplikují,“ stýská si Alena Červenková, předsedkyně organizace Společnost E a koordinátorka projektu Nebojte se epilepsie.