Miminek „do dlaně“ se ročně narodí 8,5 tisíce. Jejich rodiče se navzájem povzbuzují

„Dcera přišla na svět, když jsem byla na dovolené 200 kilometrů od domova. Možná za to může dlouhá cesta a únava, nebo stres. Doteď nevím, čím to bylo, do té doby moje těhotenství nemělo žádný problém. Náhle mi odtekla plodová voda a ležela jsem v nemocnici, dostávala léky a lékaři mi říkali, že budu rodit. Nechápala jsem, jak můžu rodit, když je ještě tak hrozně brzy,“ popsala Novinkám maminka Lucinky Renata.