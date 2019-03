das, Novinky

V předškolním věku (4-6 let) dítě ještě pravděpodobně neumí počítat do stovky ani číst číslovky, ale jsou děti, které si rády hrají s penězi.

„Můžete s nimi počítat mince v první pokladničce a budou nadšené, když si za svých 10 Kč koupí lízátko,” upozorňuje Miroslav Zborovský, finanční ombudsman z Home Creditu.

Vysvětlit jim ale také můžete, jak se peníze dostávají do bankomatu a proč se ne vždy platí penězi, ale kartou. „Děti, zejména ty mladší, nás vidí, jak si chodíme pro peníze do bankomatu a platíme platební kartou. Je důležité jim vysvětlit, jak funguje banka a jak se „naše“ peníze do bankomatu a na kartu dostanou. Aby si přestaly myslet, že získají peníze bez toho, aniž by proto musely něco udělat,” vysvětluje Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR a spoluautorka knihy Na penězích záleží.

Hodnotu peněz lze dětem přiblížit například tím, že jim řekneme např. kolik stojí jedno kinder vajíčko a kolik vajíček stojí hračka, po které touží a dáme jim vybrat, co by chtěly raději. „Pokud už danou věc zakoupíme, pak je dobré společně sledovat obsah pokladničky, zda něco ubylo či přibylo a vysvětlit, proč se tak stalo,” doporučuje Zborovský.

Výborné je v tomto směru i nakupování s omezeným množstvím peněz. „Někdy je dobré nechat dítě impulzivně si koupit něco, co víme, že mu nebude chutnat nebo čeho později bude litovat. Jen tak ho naučíte příště chybu neopakovat a třeba to do budoucna zabrání zbytečnému vyhození peněz,“ upozorňuje Gellová a dodává: „Nikdy dětem nenahrazujte špatně vynaložené peníze. Lekce by tím byla ztracena.”

Ne vše lze získat hned

Odmala je také dobré děti učit, že touží-li po něčem, nemohou to většinou dostat ihned. „Je důležité, aby se dítě naučilo pokorně čekat, jde o dobrou průpravu na spoření. Měli bychom jít samozřejmě příkladem a před dětmi nekupovat věci, které vyloženě nepotřebujeme,“ vysvětluje Gellová.

Stejně tak pravidelné kapesné pomáhá vytvářet zdravé finanční návyky – pravidelnost, limity útraty a odpovědnost za finanční rozhodnutí. Patří mezi ně i odměňování vázané na práci či zásluhy nebo spoření peněz, nejlépe s nějakým konkrétním cílem.

Zapomínat by se také nemělo na osvojení si termínu půjčka. Touží-li dítě po nějaké drahé hračce, nabídněte mu, že mu půjčíte peníze. Nicméně mu také řekněte, že ty peníze budete chtít vrátit a bude jich víc, než si půjčilo.

„Je důležité, aby si dítě uvědomilo, že když si chce něco koupit hned, tak mají peníze ´vyšší cenu´. Jednoduše po něm chtějme, aby nám vrátilo více. Stejně tak je důležité, aby dítě peníze vrátilo včas – děti si často peníze půjčují, ale už jen malá část rodičům či prarodičům peníze vrací,“ upozorňuje na jednu z velkých rodičovských chyb odbornice.

Pro posílení finanční gramotnosti a zdravých návyků nakládání s penězi můžete použít také stolní či deskové hry jako je Finanční svoboda nebo web ČNB Peníze na útěku.