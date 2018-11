bok, Novinky

Hned na počátku je třeba ozřejmit jednu věc - mnozí rodiče opravdu mají v úmyslu hodnotit všechny své děti stejně, podvědomě ale mohou být více či méně zaujati, tvrdí nová studie.

Jak by se dalo očekávat, ženy mírně upřednostňují dcery, zatímco muži syny, jak uvádějí výsledky studie zpracované finskými a americkými odborníky. Řečeno konkrétními zjištěními - ženy více než muži hodnotily právě dívky jako ty „hodné” a investovaly do nich i větší finanční prostředky. Muži vykazovali stejnou „přednost” u synů, i když v mnohem menší míře.

Jejich studie dokonce poukázala na jeden zajímavý fakt - v důsledku sociálních změn rodiče podvědomě stále více globálně upřednostňují dívky před chlapci.

Syn, nebo dcera?



Jistě stojí za zmínku, že například v Číně, kde donedávna (do roku 2015) platila politika jednoho dítěte, byly známy mnohé případy potratů, únosů a vražd děvčat - chlapci byli důležitější.

Stejně tak podle průzkumu provedeného v Americe v roce 2011 odborníci zjistili, že by lidé preferovali raději syna, když by mohli mít pouze jedno dítě. Mnohé poslední studie ale dokládají, že i dívky světově získávají své „právoplatné” místo na slunci.

„Lidé otevřeně mluví o svých preferencích, ale málokdo tuší, že možná lže sám sobě,” uvedl ke studii její vedoucí Robert Lynch z finské University of Turku.

Některé teorie pak naznačují, proč se tak děje. Každý rodič prý podvědomě vynakládá více času na dítě stejného pohlaví, jelikož mu to přijde „efektivnější”.

Doktor Lynch, který má dva syny a dceru, k tomu pro Daily Mail dodal: „Pokud bych měl věnovat hodinu času mé dceři Phoebe, nebo synu Williamovi, jednodušší pro mě bude sdílet věci se synem, jsem s nimi více obeznámen. Takto strávená hodina pro mě bude příjemnější se synem. U mé ženy to bude naopak s dcerou.”

Je ale pravda, že i to se do jisté míry změnilo, jelikož ženy postupem času „přebraly” mnohé mužské role, a jsou tak mužům v mnohém rovnocennými partnery. To ale neznamená, že by jeden nebo druhý rodič nebyl potřebný. O to více důležitý je pak mužský vzor u dětí matek samoživitelek.

„Když dítě nebude mít vedle sebe oba rodiče, může to mít mnohem negativnější vliv hlavně na chlapce, kterým bude chybět mužský vzor a opora,” potvrzuje Lynch. Což dokládají i mnohé sociální studie, podle kterých jsou především chlapci, převážně pak ti z chudých rodin matek samoživitelek, mnohem více znevýhodněni proti dívkám.