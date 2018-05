Zamlklý potrat - tichá bolest, která vás zaskočí nepřipravenou

Zamlklý potrat je specifický druh samovolného potratu, během kterého se vývoj plodu zastaví. A aniž by žena krvácela nebo pociťovala bolesti, nadále zůstává v děloze. Žena tak vůbec nic netuší a nadále žije v přesvědčení, že její těhotenství probíhá v pořádku. O to větší šok to pro ni poté je. Proč se tak děje a dá se mu nějak zabránit?