Chtěla bych vás požádat o radu, jak si poradit s tříletou dcerou, která velmi zlobí. Vše si vynucuje křikem, nebo pláčem. Absolutně neposlouchá. Když není po jejím, začne plakat. Když jsem s ní sama, začne se vymlouvat, že se jí stýská po tatínkovi a je jedno, zda odešel koupit rohlíky, nebo je v práci. Mé vysvětlování, že se za chvilku vrátí, nebo že do práce musí chodit, protože vydělává penízky, absolutně nepomáhá. Neustále to zkoušíme po dobrém, s rázností v hlase, ale na nic z toho nereaguje. Naposledy mi například provedla v obchodě to, že se zula a z regálu místo svých bot nazula gumáky. Začala v nich běhat po obchodě, a nakonec se zavěsila na kočárek a převrátila jej. Mohu jí domlouvat, stát na místě, honit ji, křičet i čekat a nic. Dělá si, co chce. Opravdu si nevím rady, co s tím, ani rady babičky nefungují.