„Na začátku nápadu byl rodinný mazánek, takový nešťastný kluk. Dávno chodil do školy, ale třeba na tábor nebo na školu v přírodě v klidu odjet nemohl. Kvůli nočním nehodám,“ vzpomíná mladší z žen na chvíle, které značně ničily nejen chlapcovo sebevědomí, ale také celou jeho rodinu. Přišly náhle, když mu byly čtyři roky, po narození jeho sestry. Moc se na ni sice těšil, miluje ji, nikdy na ni ani moc nežárlil, ale najednou už nebyl sám. Tělo tak na situaci reagovalo po svém.

Stálé praní

Dospělí zkusili vše možné, aby mu s potížemi pomohli. Chodili s ním k odborníkům, kupovali různé hygienické pomůcky, snažili se ho nestresovat… Nic nezabíralo.

„To víte, že jsme z toho byli všichni nešťastní. Kdo by taky chtěl stále povlékat mokrou postel, větrat nebo prát peřiny? Spolužáci na kluka měli navíc i tak spadeno a ta představa, že by se dozvěděli, že se ještě počurává, to by byl konec. Lékaři jen krčili rameny, nepomohly ani různé psychologické poradny,“ vstupuje dceři do řeči šestapadesátiletá Hana Hejtmánková.

Hana Hejtmánková se svou dcerou

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Společně jsme se rozhodly, že klukovi musíme nějakým způsobem pomoci. Začaly jsme pátrat, zda existují nějaké hygienické pomůcky přímo pro děti. A nic. Tak jsme se zamyslely samy. Vezměte si, že se v noci pomočuje až dvacet procent pětiletých dětí,“ říká starší z žen, původním povoláním učitelka v mateřské školce.

Dobré pro začátek podnikání bylo to, že uměla odjakživa dobře šít. Její dcera zase pracuje ve zdravotnictví, takže dodala potřebné vědomosti, jak by jejich spodní prádlo pro noční nehody mělo vypadat, aby co nejlépe sloužilo dobré věci. Tak vznikly, přímo v domácnosti paní Hejtmánkové, jejich unikátní boxerky. Tedy spodní prádlo určené pro enuretické a inkontinentní děti ve věku od čtyř do dvanácti let.

Nenápadnost nutná

Na první pohled vypadají jako obyčejné. Jenže tyhle mají v přední části, některé kusy v celém objemu, všitou nenápadnou savou, nepropustnou vložku. Sahá až do nohaviček, které lehce obepínají stehna dítěte, tudíž z nich moč neproteče ven.

„Ušily jsme první model a ten náš kluk se do něj nevešel. Byl totiž zhotoven z nevhodného materiálu,“ vzpomíná dnes již s úsměvem na úplné začátky paní Hejtmánková. Následovaly další pokusy.

Vznikl vylepšený kus, v němž už dámy vsadily především na kvalitní bavlnu. Právě pohodlí přírodních materiálů je pro takto postižené děti hodně důležité. Moč je agresivní a velmi dráždí kůži. Záhy vznikají na těle opruzeniny, jež se mohou vyvinout až v krvavé, špatně léčitelné rány.

Chráněná dílna Lidumila a za šicím strojem Jana Hörtenhuberová

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Zase jsme chlapci boxerky poslaly a čekaly. Pak přišel telefonát s větou: ,Funguje to!“ vyprávějí a znovu prožívají radost, s jakou hned chlapci našily další speciální kousky.

„Pak jsme začaly přemýšlet, proč nepomoci i jiným dětem a jejich rodičům. Viděly jsme, jak naše výrobky zklidnily nejen kluka, ale celou jeho rodinu. Má teď větší sebevědomí. S úsměvem líčí taky další zkušenost malého s jejich prádlem: „Přijel v létě šťastný z tábora a říkal: Všichni se počurali, všichni, jen o mně se to nevědělo.“

Rodinný podnik

Jelikož jsou obě dámy maminkami, dobře vědí, že vedle funkčnosti chtějí malí zákazníci také, aby se jim prádlo líbilo. Proto si opravdu daly záležet na tom, jak vypadá. Boxerky zdobí dinosauři, auta, rakety, nechybí na nich ani populární vojenský, maskáčový styl. Zvenčí na nich ani nepoznáte, k čemu slouží.

„Mám dva kluky, kterým se tak líbily, že jsem jim musela ušít i pár kusů bez speciální vložky,“ směje se mladší z žen, která zajišťuje komunikaci se zákazníky na webu a Facebooku.

Monika Jahodová z chráněné dílny Lidumila

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dodává, že vedle mamky se do podnikání zapojila téměř celá jejich užší rodina. Na jedné z jejich „porad“ vznikl mimo jiné název nové firmy: Kid Dream, tedy Dětský sen. Zapojili se i manželé, zeť paní Hejtmánkové vymyslel webové stránky, které navíc spravuje.

„Já chodím s balíky na poštu. A můj manžel, jak říkává, nám všem dělá zázemí. Vaří a vytváří domácí pohodu,“ doplňuje paní Hejtmánková.

Jen on-line prodej

Obě dále vysvětlují, že jejich boxerky slouží malým nešťastníkům pro pocit bezpečí převážně v noci. „Díky své nenápadnosti mohou přerušit začarovaný kruh viny: Nemůžu se počurat, bude to ostuda, budou se mi smát, budou se na mě zlobit… Tenhle stres najednou nošením našeho prádla mizí a velká část dětí se posléze přestane pomočovat,“ říká k tomu paní Hejtmánková.

Zdůrazňuje, že speciální spodní prádlo není univerzálním lékem. Důležité je také, aby malí pacienti dodržovali lékaři doporučený režim. Večer příliš nepili, před spaním se řádně vymočili a nejlépe vstali i v noci a opět si došli na toaletu. No a když se i přesto nad ránem stane malá nehoda, pomohou právě jejich boxerky.

Záhy mi paní Hejtmánková dovysvětluje, že výrobek nenahrazuje pleny pro větší děti: „Nejsou rozhodně v suchu. Lékaři to ani nedoporučují. Musejí se o problému dozvědět.“

Kid Dream rozjela prodej novinky ve svém e-shopu letos v září. Do kamenných obchodů ji zatím dodávat, kvůli citlivosti problému, dámy nechtějí. V souvislosti s přílivem objednávek nicméně nastala také nutnost výrobu zprofesionalizovat.

Pomáhá Lidumila

Šití zboží proto podnikavé ženy svěřily chráněné uherskohradišťské dílně Lidumila. S pomocí jejích šikovných švadlen bude na trhu vždy dostatek kusů, slibují všem zájemcům o unikátní spodní prádlo. Snadná je i jeho údržba. Stačí ho vyprat s použitím běžného prášku na čtyřicítku.

„Naopak do sušičky nepatří. Poškodila by nepropustnou vrstvu,“ vysvětluje paní Hejtmánková a dodává: „Je spousta rad, jak zvládat enurézu, ale nad tím lůžkem je nakonec maminka s děckem sama. Moc bych si přála, aby díky větší osvětě o problémech enuretických dětí potkal naše boxerky osud rovnátek a brýlí, které se staly módním doplňkem. Každého z nás prostě může trápit něco jiného.“