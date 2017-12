Hry jsou často věrnou nápodobou reálného světa, děti při hraní nezůstávají pasivní. Naopak. Mají možnost rozhodovat o průběhu děje, zažívají dobrodružství, jsou vtažené do dění. Na rozdíl od sledování filmů a čtení knih, kde zastávají pasivnější roli.

„Správně zvolené hry vám tak mohou dobře sloužit jako podpůrný prostředek výchovy a vzdělávání dětí. Pomocí těchto her lze totiž u dětí zlepšovat jejich vnímání, postřeh, pozornost, ale také rozvíjet jejich trpělivost, logiku, komunikaci nebo spolupráci,” vysvětluje Martin Chládek ze společnosti Sony Playstation.

Počítačové a videohry se navíc rychle vyvíjejí a odpovídají nejnovějším trendům. Děti jsou díky tomu v kontaktu s nejmodernějšími anglickými výrazy. „Mnohé horké novinky se do klasických učebnic nemají šanci dostat tak rychle jako do her. Na druhou stranu je vhodné vždy sledovat celkovou dobu hraní her a jejich zaměření,“ upozorňuje Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

Určitě je dobré s dětmi o hrách mluvit a zajímat se aktivně o to, co je baví a s čím si hrají. „Vhodné je také se do hraní zapojit a stát se spoluhráčem. Pokud takto rodič podpoří správné aktivity dítěte, je šance, že se jich dítě bude i nadále držet. Cítí, že v tom má podporu rodičů a že to otec nebo matka hodnotí kladně,” radí Bechná.

Zajímavé jsou zkušenosti pedagogů, kteří běžně využívají hry ve výuce, a to buď pomocí tabletů či interaktivních mluvících knih. Děti podle jejich slov stráví méně času s domácí přípravou na hodiny, zkoušení a písemky a někdy i v případě, že se na hodiny náležitě nepřipraví, jsou schopny si informace vybavit a udržet je v paměti dlouhodobě.