Aby mohla vnučka projevit svůj názor a být přirozená, potřebuje se cítit bezpečně a přijímána.

K tomu jí pomůžete, když ji budete co nejvíce oceňovat. Všímat si drobností a vnučce je říkat. „Vidím, že sis odnesla talíř do kuchyně. Mně se dnes moc líbilo, jak jsme pekly bábovku. Všimla jsem si, jak si všechno pečlivě připravíš. Jsem pyšná, že mám vnučku, která za mnou přijde. Jéé, to se mi líbí, co sis dnes oblékla. Co by ti ode mě udělalo radost? Líbí se mi, jak pečlivě děláš úkoly.“ To jsou příklady, jak vnučku oceňovat. Žije-li s vámi i děda vnučky, ať ji oceňuje také.

Pokud bude stát vnučka před rozhodnutím a opět nebude chtít vzít zodpovědnost za své rozhodnutí, pomozte jí. „Je to pro tebe těžké? Jak ti s tím můžu pomoct? Maminka tady není, ale kdyby byla, co by ti řekla? Nebo jí nabídněte hru, že teď se na chvíli její maminkou stanete vy a ona se jednodušeji rozhodne. Když víte, že je rozhodování těžké, zbytečně ji tím nezatěžujte. Pomozte jí v tom. Chceš vědět, co bych udělala já? Jak by to vymyslela tvoje kamarádka?” Je možné, že budete překvapená, jak rychle vnučka zareaguje.



Nabídněte jí ujištění, že ať se rozhodne jakkoli, nebudete její rozhodnutí hodnotit, pouze respektovat, že se tak rozhodla.

Vaše vnučka může být už ve svých 10 letech velmi citlivá na hodnocení a nálepkování. Z toho nejčastěji plyne nízká sebeúcta. Nepoužívejte nikdy věty začínající: „TY JSI nějaká nerozhodná, zase nemáš svůj názor, šikovná holka, závislá na mámě...” Tyto věty označí, onálepkují a rozhodně k sebevědomí nepomohou, jsou to ničitelé důvěrných vztahů.

Přemýšlejte, co všechno byste chtěla své vnučce ze svých zkušeností a schopností předat. Začíná pomalu vyrůstat z dětských střevíčků a pomalu se přijímat jako žena. Většina dětí miluje příběhy svých prarodičů, když byli malí. Můžete si povídat při svíčce, na procházce, při prohlížení fotografií. To jsou nádherně prožité chvíle v bezpečí a náručí babičky, na které se nezapomíná.