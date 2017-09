Žiji s přítelem a jeho dvěma dcerami (7 a 10 let). Maminku bohužel nemají. Tragickou událostí, která je v životě potkala, trpí celá jejich rodina. To je pochopitelný a neoddiskutovatelný fakt. Jen to nevidím jako omluvenku pro všechno, co by děvčata mohla dělat a zvládat sama. Za co by mohla nést i ve svém věku zodpovědnost, např. samostatně si nachystat věci do školy, samostatně uklidit část pokojíčku, samostatně něco zařídit, nést odpovědnost za cokoliv ... Každý den musím bojovat sama v sobě s nechutí pozorovat jejich tatínka (svého přítele), jak jim vše odpustí, jak je přecitlivělý na všechno, co se děje kolem jeho holčiček. Myslím si, že v běžném životě je rodinnou tragédií nikdo omlouvat nebude. Ráda bych holky podpořila hlavně v sebejistotě, sebedůvěře a samostatnosti, ale nejsem si moc jistá, jak na to. A hlavně, kde začít.