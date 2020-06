Těžce nemocnému Oliverovi v Motole zamítli léčbu, na kterou rodina vybírala 50 milionů

„Je to pro nás v podstatě podraz. Celou dobu komunikace směřovala k tomu, že plicní ventilace není problém. Proto se řešil ten specifický léčebný program, proto se to schvalovalo,“ sdělil Novinkám Oliverův tatínek Bohumil Kovalský.

Momentálně rodiče chlapečka hledají kontakty v zahraničí a zjišťují možnosti, zda by léčba nemohla proběhnout tam. Dalším zádrhelem je ale Oliverův věk, genová terapie totiž může být podána dětem pouze do dvou let věku. Rodiče tak bojují především o čas, protože druhé narozeniny oslaví už 13. srpna.

„Tím, že to jejich rozhodnutí přišlo tento týden, tak máme zase strašně málo času to pořešit v zahraničí. Tam by byla třeba ještě hospitalizace a převoz,“ dodává tatínek s tím, že při případné léčbě v zahraničí by se totiž s největší pravděpodobností navýšila částka, se kterou rodiče původně počítali.