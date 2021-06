Otec dvou malých dětí onemocněl ALS. Rozhodl se pro asistovanou sebevraždu

Ke konci roku 2019 se u Martina Přecechtěla začaly objevovat první příznaky zákeřné nemoci. Vše ale začalo zlehka, nenápadně. Nejdříve hůře vyslovoval, když přišel večer domů unavený z práce. Postupem času už to bylo ale více časté a dělo se to i přes den, kdy nebyl unavený. To byl pro mladý manželský pár impuls k návštěvě lékaře.

„Od neurologa jsme se po několika vyšetřeních, která byla všechna negativní, dozvěděli loni v únoru tuto diagnózu. Věděli jsme, co to znamená. Asi měsíc předtím, než nám to lékař sdělil, jsme to hledali na internetu. Stejně to byl ale šok, hlavně pro Martina, nechtěl si to připustit. Bylo to hodně emotivní,“ říká Martinova manželka Markéta.

Minulý rok v létě začal mít Martin problémy i s chůzí. Postupně se jeho stav zhoršoval až do fáze, kdy se nemůže pořádně najíst ani napít, s řečí mu pomáhá speciální software. Je kompletně odkázaný na pomoc druhých.

Před smrtí chce vybrat peníze pro rodinu

Martinův stav je pro něj o to těžší, že má vedle sebe mladou manželku a dvě malé děti. Původně se snažil zapojit do některé klinické studie ALS, k výzkumu českému ani zahraničnímu se ale nedostal. Následně proto začal uvažovat o eutanázii.

Martin býval zdravý a šťastný, má dvě malé děti. Foto: archiv rodiny

„Loni v listopadu přišel Martin s tím, že je tu možnost eutanázie a že by chtěl zkusit to zařídit. Prozatím to pro nás nic neznamenalo, jenom administrační úkony, sepsání nějakého dopisu, jeho životopisu, a otevřeného dopisu švýcarským autoritám k tomuto postupu. Postupně další a další kroky vedly k tomu, aby podstoupil asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku,“ říká Markéta.

Na pomoc rodině se spojili Martinovi kolegové a kamarádi s organizací Alsa, která pacienty s ALS podporuje. „Spojili se s nimi a vytvořili benefiční běh pro Martina, který se konal loni v srpnu. Byl k tomu vytvořen transparentní účet i webová stránka, kde se mohli lidé dozvědět jeho příběh. Vybíraly se peníze na pomůcky, na elektrický vozík, držáky do koupelny, tablet, na software, který mu umožňoval s námi lépe komunikovat,“ říká.

Transparentní účet je vytvořen pro celou rodinu, aby i děti měly možnost později na vybrané finance dosáhnout. Martin si přeje, aby byla rodina zajištěná, až tu s nimi nebude.

Martin býval velký sportovec. Foto: archiv rodiny

Plánovaná asistovaná sebevražda, která je ve Švýcarsku legální, má ale jednu podmínku: pacient si musí látku podat sám. Martin se proto obává, aby to sám opravdu zavčas zvládl. Veškeré dokumenty už má vyřízené, nyní se jen čeká na to, který termín si vybere.

Manželka Markéta se mu snaží být co největší oporou, to nejhorší podle ní ale teprve přijde.

„Martin na to spěchá, já ne. Zatím nemáme termín, až to ale přijde a budeme tam, to podle mě teprve bude realita, teď je to pro nás zatím administrativa. Já si to vůbec nepřipouštím, Martin si to asi tajně přeje. Datum si bude muset prosadit u mě, protože se mi nebude chtít, aby odešel,“ dodává.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových buněk centrální nervové soustavy. Postupně dochází ke svalové slabosti až atrofii a pacient zůstává paralyzován. Na ALS neexistuje žádný lék.