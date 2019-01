nes, Novinky

Měsíc trvající kampaň povzbuzující ženy k tomu, aby se přestaly holit, je v jistém smyslu obdobou movemberu, tedy listopadové charitativní akce mužů zaměřené na jejich zdraví, jehož podporu účastníci vyjadřují tím, že si v předposledním měsíci roku nechávají narůst knír. Dámská verze je ovšem v Británii novinkou, upozorňuje server Daily Mail. I tato akce, jíž organizuje 21letá Laura Jacksonová, si klade za cíl získat peníze na charitativní účely, a zároveň má pomoci ženám milovat a přijmout své přirozené ochlupení.

K výzvě se již připojily ženy z celého světa, od Španělska po USA, a Laura doufá, že se jí podaří získat alespoň 1000 liber, tedy 28 553 korun, na vzdělávací program nazvaný Body Gossip (Klepy o těle), který prostřednictvím umění seznamuje mladé lidi s různorodostí vzhledu lidského těla.

Lednové hnutí není však podle iniciátorky nějakou rozezlenou kampaní proti lidem, kteří nenahlížejí přirozenost ženského ochlupení. Jejím cílem je především osvěta.

Studentka třetího ročníku činohry na univerzitě v Exeteru říká, že na nápad přišla poté, co se sama přestala holit kvůli svému představení. „Ač jsem se sama cítila svobodně a mnohem spokojeněji, někteří lidé v mém okolí nepochopili, nebo dokonce nesouhlasili s tím, že jsem se přestala holit. Došlo mi, že je toho stále spousta, co musíme udělat, abychom byli schopní přijmout jeden druhého plně a opravdově,” vysvětluje.

Laura zahájila kampaň tím, že zveřejnila snímky svého neoholeného podpaží na instagramu, a přidala k tomu svou vlastní zpověď: „Po pár týdnech jsem si na to zvykla a mé přírodní ochlupení se mi začalo líbit. Zároveň jsem se ráda zřekla všech těch nepříjemných zážitků spojených s holením.”

Porozumění ovšem zpočátku nenalezla ani u své matky, která si kladla otázku, zda je její dcera pouze tak líná, anebo se tím snaží něco konkrétního dokázat. „Proč bychom ale měly být nazývány línými proto, že se neholíme? A proč bychom se tím měly snažit něco konkrétního dokazovat?” ptá se studentka, jejíž matka se po debatě na dané téma k výzvě připojila, byť s poznamenáním, že pro ni osobně bude vzdání se na měsíc žiletky „velkou výzvou”.

„To, že si ponechají přírodní ochlupení, je jednou z mnoha věcí, kvůli nimž by se ženy rozhodně neměly cítit méněcennými,” podporuje svou spolužačku ze školy India Howlandová. „V minulosti jsem slyšela dívky omlouvat se za to, že mají chlupaté nohy. Ale my bychom měly mít možnost pojmout své ženství tak, jak chceme my. Nikdo by se neměl být cítit nucen k holení. Je to otázka volby,” říká.