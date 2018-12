Kristýna Léblová, kk, Novinky

Na svíčky se obvykle používá parafín - čím je kvalitnější, tím lépe a déle hoří. Důležitý je také knot, který by měl být nejlépe bavlněný. Prodávají se i papírové, ale ty zapálíte jen jednou.

„Papírové knoty zapálíte, odhoří, upadnou a už nemáte šanci svíčku znovu zapálit,“ vysvětlila ředitelka svíčkárny v Šestajovicích u Prahy Daniela Netíková.

Svíčky se vyrábějí dvěma způsoby. První je ruční, kdy se do forem odlévá parafín a svíčky se následně máčí do různých barev a odstínů nebo se malují.

„Musíme si nahřát parafín na určitou teplotu, aby v něm nebyl vzduch, a poté ho odlijeme do formy. Tu si ale musíme nejdříve naknotovat, dát do středu knot, zagumičkovat formu, aby nám parafín nevytékal, a formu zalijeme. Pak čekáme jeden až dva dny, až vosk vytuhne, poté se svíčka vyjme z formy a ručně se maluje,“ popsala ruční výrobu Netíková.

Na ruční výrobu svíček potřebujeme speciální formu, ve které musí parafín ztuhnout.

FOTO: Novinky

Strojová výroba

Další druh výroby je strojní. „V první řadě si ´napráškujeme´ parafín. K tomu máme buben, na který stříká parafín horký, buben je ochlazovaný. V počítači nastavíme velikost a šířku a další parametry svíčky. Stroj je pak lisuje za studena. Díky tomu jsou svíčky hodně kvalitní, protože stroj dokáže, že knot je přímo ve středu svíčky a je hodně utěsněný. Svíčka je tak tvrdá a pomaleji a lépe odhořívá,“ objasnila Netíková.

Po vylisování svíčka pokračuje do politury, nejdřív do bílé, následně do různých barev. Stroj za hodinu vylisuje 500 až 700 svíček.

Při strojové výrobě se musí nastavit parametry budoucí svíčky do počítače.

FOTO: Novinky

Barvení

Výhodou ruční výroby je, že lze svíčku namáčet do více barev a dělat tak různé krásné kombinace. Stroj oproti tomu umí namáčet jen do jedné barvy.

„Máme tady speciální vany s politurami a svíčky do nich namáčíme ručně. Hlavně když chceme speciální, třeba dvoubarevné svíčky, což stroj neumí. Stroj nám je namočí vždy jen v jedné barvě,“ popsala.

Samotuhnutí politur je pak překvapivě rychlá záležitost. „Jakmile svíčku namočíme do politury, napočítáme do tří a je suchá,“ překvapila majitelka rodinného podniku Rodas.

Vedle různě barevných a tvarovaných svíček se vyrábějí také voňavé, které se těší velké oblibě. Vůně se při výrobě přidává buď rovnou do práškovacího zařízení, do základní masy, nebo se může nalít přímo do politur. Nejkvalitnější jsou přírodní extrakty z bylin.