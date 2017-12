V předvánočním čase podle průzkumu analytické společnosti GfK přispívá na charitu 38 % lidí. Více přispívají ženy (40 procent) než muži (35 procent). Nejvíce na charitu přispívá věková skupina 50 až 59 let, a to více než polovina z nich, naopak nejméně činná v přispívání je skupina lidí od 20 do 29 let (24 procent).

„Nejvíce Češi (34 procent) přispívají částkou v rozmezí 201 až 500 Kč. Druhou nejčastěji přispívanou částkou před Vánoci i v době vánočních svátků je suma do 100 Kč, kterou daruje 30 procent lidí. Pět procent Čechů dokonce plánuje letos darovat více než 1000 Kč,“ upozorňuje marketingová manažerka Andrea Patočková z GfK.

Pokud chcete udělat i vy dobrý skutek, máte hned několik možností. Lidem bez domova můžete udělat radost přímo na ulici něčím dobrým, teplým nápojem, ale i nějakou korunou, díky čemuž si budou moci zaplatit ubytovnu. Přispět ale můžete i organizacím, která se snaží těmto lidem pomáhat (Armáda spásy, Naděje, Šance, Charita Olomouc apod.)

Pomoci můžete i individuálně formou veřejných sbírek pro nemocné či hendikepované děti, ale i dospělé, jimž se jinak nedostává pomoci.

Veřejná sbírka Lukáška Ondrušky z Mařatic s akutní lymfoblastickou leukémií. Více informací na https://www.facebook.com/podane.ruce.lukaskovi

FOTO: Korunka Luhačovice

Sportovní vozík, handbike či monoski pro vozíčkáře stojí sto tisíc korun a více. Proto vznikl projekt Spojenci sportovců na vozíku. Každý uběhnutý nebo uplavaný kilometr, branka, koš nebo gól znamená malou částku, ta pak obrovskou pomoc. Více na www.spojenci.cz.

FOTO: Sportovní klub vozíčkářů Praha

Adopce na dálku na Zakarpatské Ukrajině - cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Požadovaná částka je 7200 Kč ročně (600 měsíčně).

FOTO: adoptujsi.cz

Certifikát na měsíc doučování zdarma - ne s každým dítětem v České republice se rodiče doma učí. Mnozí z nich jsou v těžké životní situaci anebo nejsou ani dostatečně vzdělaní. Člověk v tísni jim s tím umí poradit. Pomoci může každý. Cena: 400 Kč

FOTO: www.skutecnydarek.cz

Pomáhejte s Člověkem v tísni. Žádný jiný vynález za posledních 200 let nezachránil tolik životů jako záchod. Přitom je na světě miliarda lidí, kteří stále chodí do křoví. A co tam odloží, se rychle přes znečištěnou vodu dostane přímo na jejich talíř, cena: 600 Kč.

FOTO: www.skutecnydarek.cz

Karafa se skleničkami - Skleničky i karafa vynikají svým klasickým a zároveň ojedinělým tvarem a jsou dekorované nápisem Srdcerváči v Braillově písmu, cena: 420 Kč. Srdcerváči jsou od roku 2013 výrazným fundraisingovým a osvětovým projektem Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí málo – dát šanci, pootevřít pomyslné dveře.

FOTO: srdcervaci.cz

Srdcerváči tváře 2017 - Červené cuvée Fratava pozdní sběr 2016 a Pinot noir pozdní sběr 2016 z původních vinic Karla IV. připravilo vinařství Pod Radobýlem, cena: 260 Kč.

FOTO: srdcervaci.cz

Charitativní medvěd Mamma Help, cena: 299 Kč - 200 Kč bude věnováno na podporu projektu Říct to dětem, přesněji na vydání knihy, která dětem citlivě vysvětlí závažnou nemoc rodiče. K dostání v síti parfumerií Marionnaud.

FOTO: Marionnaud

Teribear, blok, kapesní - praktický kapesní diář s gumičkou na uzavření z edice Teribear, vydaný pod záštitou Nadace Terezy Maxové dětem. Cena: 130 Kč

FOTO: www.teribearshop.cz (2x)

Povlečení dětské - s mottem Hrdinou může být každý. Povlečení je vyrobeno z kvalitní 100% bavlny s praktickým zapínáním na zip (100 x 135 cm a 60 x 40). Cena: 590 Kč

FOTO: Nadace Terezy Maxové

Tričko dámské s medvídkem Teribear, jehož koupí pomůžete opuštěným dětem získat nový domov. Cena: 349 Kč

Náramek Click červený. Koupí tohoto náramku přispějete 150 Kč na pejsky a kočičky z útulků. V ceně je již započítáno také poštovné (při platbě převodem na transparentní účet).

FOTO: http://www.clickandfeed.cz/

Černé sportovní dámské tričko s bílým potiskem 111 hodin. Prodyšný, rychle schnoucí materiál, cena: 400 Kč. Výtěžek z prodeje bude věnován darem Renatě Kostnerové, která prodělala těžkou formu meningokokové meningitidy a přišla o obě nohy.

FOTO: www.cestazasnem.cz (3x)

Sportovní unisex vybavení - batoh - 170 Kč; větrovka - 600 Kč; kšiltovka - 170 Kč. Výtěžek z prodeje bude věnován darem Renatě Kostnerové, která prodělala těžkou formu meningokokové meningitidy a přišla o obě nohy.

Pánské sportovní polo triko, 100procentní bavlna, cena: 400 Kč. Výtěžek z prodeje bude věnován darem Renatě Kostnerové, která prodělala těžkou formu meningokokové meningitidy a přišla o obě nohy.

Panenky Korunky Luhačovice - výtěžek z prodeje putuje konkrétním rodinám nebo dětem v domovech či kojeneckých centrech ze Zlínského kraje. Lze zakoupit v Lázeňských hotelech Miramare v Luhačovicích. Cena: od 150 Kč

FOTO: https://www.facebook.com/KORUNKALUHACOVICE