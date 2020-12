Teleskop zachytil záhadný signál z vesmíru. Astronomové to měsíce tajili

„Je to nejnadějnější kandidát (na signál od mimozemských bytostí) od objevení signálu Wow ze 70. let minulého století,“ řekl Guardianu pod podmínkou anonymity jeden z expertů projektu Breaktrough Listen, který se pátráním po mimozemských civilizací seriozně zabývá. Získal na to 100 milionů dolarů.