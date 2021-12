Trestný prodej. Na Novém Zélandu plánují v roce 2025 úplný zákaz kouření

Novozélandská vláda oznámila, že v roce 2025 postaví kouření mimo zákon, aby současná generace dětí do čtrnácti let už nikdy neměla možnost si legálně koupit tabák, uvedl ve čtvrtek list The Guardian. „Je to historický den pro zdraví našeho lidu,“ uvedla Ayesha Verrallová z novozélandského ministerstva zdravotnictví.