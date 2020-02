Koronavirus může nakazit až 60 procent světové populace, varuje specialista na viry

„Šedesát procent světové populace je hrozně velké číslo,“ řekl Leung listu The Guardian, když letěl přes Londýn do Ženevy na zasedání expertů Světové zdravotnické organizace (WHO). Leung dodal, že i když by byla letalita nadále nízká (nyní na nákazu umírají přes dvě procenta infikovaných) a byla nakonec podobně jako u chřipky jednoprocentní, počet obětí by byl při tak rozsáhlé epidemii ohromný. Prostý výpočet ukazuje, že by se jednalo o 50 milionů mrtvých.