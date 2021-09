KLDR přitvrzuje. Záběry ukazují odpálení balistické rakety z vlaku

Balistické rakety byly vypuštěny ve středu z vlaku projíždějícího hustým lesem. KCNA uvedla, že rakety byly odpáleny během manévrů „železničního raketového pluku“, který s nimi vyjel do hornaté oblasti střední části KLDR.

Střely uletěly 800 km a dopadly přesně do vytyčené oblasti v moři poblíž japonské námořní výlučné ekonomické zóny.

Tyto rakety mohou nést půltunovou hlavici do vzdálenosti 450 km, nebo menší do vzdálenosti až 690 km. Zřejmě jsou schopné i manévru pull-up, tedy opětovného mírného vystoupání po návratu do atmosféry, což snižuje možnost jejich sestřelu.