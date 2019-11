Kamera zachytila čelní srážku dvou vlaků v Indii

Do nemocnice bylo převezeno šestnáct zraněných, dva už byli propuštěni, uvedl list India Today. Mezi zraněnými je strojvedoucí příměstského vlaku, který zůstal uvězněný v kabině. Podle předběžných závěrů vyšetřování je právě on viníkem nehody, zřejmě přehlédl signál stůj.

Tragičtější následky měla úterní čelní srážka vlaků v Bangladéši, kde se střetly dva vlaky v Brahmabarie asi sto kilometrů východně od hlavního města Dháky. Jeden mířil do přístavu Čitágáong, expresní souprava pak do bangladéšské metropole. expresem do metropole. Tři vagony vlaku mířícího do přístavu na jihu země byly zcela zničeny.