Novinky, ČTK

Protesty v sedě před ministerstvem obrany se konaly už několik týdnů. Ráno mezi sedící demonstranty vtrhly bezpečnostní síly s cílem protest rozehnat. Mnozí účastníci prchali před střelbou ostrými náboji. Demonstranti se pokusili zasahující síly zastavit zapálením pneumatik.

A sad morning for #Sudan. Footage from Blue Nile Bridge Rd & Al-Mahdi Streets show moment when security forces broke into sit-in. Street you are viewing is here: https://t.co/a2We8myTzg H/T to @ashgaaly for 📹 #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة #SudanUprising pic.twitter.com/NuIpVDvsxp — Benjamin Strick (@BenDoBrown) 3. června 2019

Ještě před zásahem byla v centru vypnuta elektřina, uvedl jeden ze svědků. Nejostřejší jsou střety u mostu přes Modrý Nil a na Mahdího ulici a ulici Buri u sídla námořnictva.

This is footage of University Street (شارع الجامعة) #Khartoum, in the background we can see the sit-in at Buri Rd. People are running and there is lots of gunfire. H/T to @ibr_2196 for 📹. The part of Buri Rd you can see is here: https://t.co/uQ1h4kbaaN #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/RDMC5ciyqs — Benjamin Strick (@BenDoBrown) 3. června 2019

Organizátor protestů - odborová ústředna Súdánská profesní asociace (SPA) - se obrátila na armádu, aby zasáhla a ochránila demonstranty, uvedla BBC. Není ale jasné, zda proti demonstrantů nezasáhly i vojáci.

Demonstrantka Fabia Chalafová řekla, že SPA pak vyzvala ke stávce. Uvedla že SPA ráno oznámila, že by lidé měli zablokovat mosty a silnice: „Budeme pokračovat, dokud vojenská rada neskončí. Protestoval jsem za lidi, kteří obětovali svůj život.”

Footage of University Street (شارع الجامعة) in #Khartoum this morning after forces enter sit-in. 6 injuries so far. Power shut off at 3am before security forces attacked. Security forces seen in video here: https://t.co/GZ2qIzC3jt #اعتصام_القياده_العامه H/T to @ibr_2196 for 📹 pic.twitter.com/cvP1BfdCV9 — Benjamin Strick (@BenDoBrown) 3. června 2019

Tisíce civilistů jsou před budovou ministerstva obrany shromážděni od začátku dubna. Pokračují v protestech i po pádu prezidenta Umara Bašíra, žádají rychlý přechod k civilní vládě. Vojáci se s demonstranty dohodli na struktuře přechodných institucí a na tříletém přechodném období, jež má vést k volbám. Zásadní neshoda však panuje ohledně poměru sil mezi oběma stranami v dočasné vládě.