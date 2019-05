jky, Novinky

Britský horolezec z Birminghamu zahynul v sobotu ráno při sestupu z vrcholu Mount Everestu, když omdlel v zóně smrti. Navzdory tomu, že mu šerpové vyměnili dýchací přístroj a nabídli mu okamžitě vodu, život muže se jim zachránit nepodařilo. Podle Independentu jde v letošní horolezecké sezoně zřejmě už o desátou oběť na nejvyšší hory Himálaje.

Podle zástupců horolezeckých agentur za většinou smrtí stojí vysílení, pocit slabosti a zejména zpoždění kvůli frontám pod samotným vrcholem. Právě kvůli nim a kvůli silnému kašli Fisher změnil svůj plán na nejvyšší hoře světa. Místo toho, aby se o vrchol pokoušel 21. května, kdy se očekával pod špičkou Everestu největší nával, sestoupil níže a rozhodl se na vrchol zaútočit až v sobotu 25. května. To se mu podařilo, po náročném vzestupu a čekání pod vrcholem však již dolů ve zdraví sestoupit nedokázal.

„S jednou cestou na vrchol se mohou zdržení v podobě čekání pod vrcholem stát osudnými, a tak doufám, že mé rozhodnutí jít nahoru 25. května by mohlo znamenat méně lidí ve frontě. Samozřejmě tedy jen pokud nebudou i všichni ostatní hrát vyčkávací hru,” dodal na Instagramu 19. května Fisher s tím, že se mu ve vysoké nadmořské výšce začal vracet silný kašel, a tak raději sestoupí níže, aby se jeho fyzický stav nezhoršil.

Omdlel a již nevstal



„Nebylo to lehké rozhodnutí, protože těch 13 hodin lezení ze základního tábora do druhého výškového kempu bylo největší fyzickou i psychickou výzvou, kterou jsem kdy podstoupil. A teď to budu muset podstoupit znovu,” uvedl Fisher ve svém posledním příspěvku.

V sobotu pak z Nepálu přišla smutná zpráva, že Fisher sestup nepřežil. Murari Šarma ze společnosti Everest Parivar Treks, která Fisherův výstup zajišťovala, informoval agenturu Reuters, že Brit zemřel poté, co omdlel a přemohla jej slabost po dlouhém výstupu a obtížném začátku sestupu. Šerpové ho již zachránit nedokázali.

Mnozí přitom útočí na nepálské úřady, že se nejméně na čtyřech dalších letošních úmrtích na Everestu výrazně podepsaly právě fronty tvořící se pod jeho vrcholem. Nepál totiž vydal na tuto jarní sezónu rekordních 381 povolenek v ceně zhruba čtvrt miliónu korun za jednu.

Milovník Shakespeara



Vzhledem k tomu, že horolezci logicky optimalizují své výstupy tak, aby se dostali na vrchol v pokud možno co nejlepších podmínkách, není divem, že se jich pak v jeden den může seskupit pod vrcholem i výrazně více než sto.

„Dokázal toho ve svém krátkém životě tolik - vyšplhal na Mont Blanc, horu Anconcagua (nejvyšší americký vrchol) a Everest. Byl to tvrdý chlapík, dělal triatlon a běhal maratony. Propagátor vegetariánského životního stylu, publikovaný autor, vzdělaný návštěvník divadel a milovník Shakespeara,” zavzpomínala na Fishera jeho rodina poté, co se dozvěděla o jeho smrti.

„Dosáhl svého cíle. Mé srdce je zlomené. Byla to jeho vrcholná výzva,” uvedla Fisherova přítelkyně na Facebooku poté, co se zdrcující informace potvrdila.