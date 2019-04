Původní bilance obětí uváděla mezi 42 až 50 mrtvými, později agentura DPA s odvoláním na policii a zdravotníky hovořila o asi 100 mrtvých, počty usmrcených ale stále stoupají.

K odpovědnosti za útoky, provedené na Velikonoční neděli, kdy si křesťanský svět připomíná Kristovo zmrtvýchvstání, se dosud nikdo nepřihlásil. Bezpečnostní činitel, který nechtěl být jmenován, ale agentuře AP řekl, že útočili sebevražení atentátníci.

Srílanský ministr financí Mangala Samaravíra na Twitteru napsal, že útoky jsou zřejmě „dobře koordinovaným pokusem způsobit vraždy, chaos a anarchii” a že mezi oběťmi je mnoho nevinných lidí.

Škody po výbuchu v kostele v Kolombu na záběrech tamní televize Hiru TV

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Národnost zahraničních obětí není zatím známá, české ministerstvo zahraničí zjišťuje, zda mezi postiženými nejsou občané ČR. V cestovatelské databázi DROZD je na Srí Lance registrováno 92 Čechů, kterým ministerstvo rozeslalo varovné textové zprávy, řekl Robert Řehák z tiskového odboru MZV.

Češi, kteří jsou na Srí Lance s cestovními kancelářemi, jsou podle Asociace CK v pořádku.

Terror Attack in #SriLanka: Massive serial Blast Hit #Colombo 5 Locations targeted : 20 killed & more then 200 injured



BLASTS reported at Kotahena St. Anthony's Church, #Kochchikade in COLOMBO, at the St. Sebastian's Church in #Katuwapitiya, Negombo#SrilankaBlast pic.twitter.com/SB823Kg3mh