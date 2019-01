Novinky, ČTK

První nálož explodovala podle BBC v 8:45 (1:45 SEČ) během nedělní mše v katedrále Naší Paní z hory Karmel ve městě Jolo na stejnojmenném filipínském ostrově. Druhá bomba vybuchla na parkovišti před objektem, když na místo přijeli příslušníci filipínské armády.

Podle místní policie zemřelo 20 civilistů a sedm vojáků. Mezi zraněnými je také 14 vojáků a dva policisté.

Zranění při atentátu ve městě Jolo

FOTO: ČTK/AP

K útoku na kostel, který se stal terčem atentátů už v minulosti, se zatím nikdo nepřihlásil, ale v oblasti působí několik skupin radikálů včetně teroristické skupiny Abu Sayyafa.

Vojáci a policisté po atentátu oblast útoku uzavřeli

FOTO: ČTK/AP

Atentát byl spáchán poté, co muslimové na ostrově Mindanao v referendu schválili vznik nové autonomní oblasti Bangsamoro na jihu země. Tento krok by měl vést k uklidnění po desítkách let ozbrojeného konfliktu, který si vyžádal na 150 000 obětí. Referendum se konalo 21. ledna, výsledky byly oznámeny v pátek

Ačkoli většina muslimských oblastí v referendu autonomii podpořila, voliči v provincii Sulu, kde se nachází město Jolo, ji podle agentury AP odmítli. Provincie je domovem povstalecké frakce, která nesouhlasí s uzavřením mírové dohody s filipínskou vládou, v níž se rebelové vzdávají svého cíle vytvořit nezávislý stát a souhlasí s odzbrojením.

Obyvatelé provincií Lanao del Norte a Cotabato, kde rovněž žije početná muslimská menšina, budou 6. února rozhodovat, zda se k nově vzniklému regionu Bangsamoro připojí.