Protesty propukly před deseti dny, když prudce zdražil benzín z 1,24 dolaru za litr na současných 3,31 dolaru. Mnozí Zimbabwané si kvůli tomu nemohli ani dovolit dojet do práce, cena jízdného se více než zdvojnásobila. Důvodem byl nedostatek paliv, které se musejí do země dovážet, a to za situace, kdy Zimbabwe nemá dostatek deviz.

Za týden prudce stouply i ceny potravin, kilo rýže z 1,87 dolaru na 3,9 (téměř 88 korun) a kilo cukru z dvou dolarů na 3,65 (82 korun), uvedla BBC.

V zemi se platí americkým dolarem, přesněji řečeno poukázkami v dolarové hodnotě, od vlastní měny ustoupila loni kvůli hyperinflaci. Zatímco národní statistický úřad uvádí, že na konci loňského roku dosáhla inflace po podzimním růstu třiceti procent, profesor Steve Hanke z univerzity Johnse Hopkinse ji odhaduje navíce než dvousetprocentní.

Fronta u pumpy v Harare

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

Proti demonstrantům nasadila vláda v hlavním městě Harare vojáky. V úterý tam příslušníci bezpečnostních složek zbili velkou skupinu řidičů minibusů, které přitom představují v zemi hlavní dopravní prostředek.

Násilí přiznala i vládní komise pro lidská práva, která uvedla, že jí bylo za týden nahlášeno nejméně osm obětí. „Většinou zahynuly kvůli použití ostré munice,“ uvedla komise. „Ozbrojení a uniformovaní příslušníci armády a policie podněcují systematické mučení,“ konstatovala dále komise. „Při mučení se zaměřili na muže, kteří zůstali poblíž míst, kde byly postaveny barikády, a u oblastí, které byly vypáleny nebo vyrabovány,“ dodala.

Komise popsala, že zasahující členové bezpečnostních sil vnikali do domů v noci a nutili muže včetně jedenáctiletých chlapců lehnout si na zem, kde je bili. „Nasazení armády k potlačení občanských nepokojů vede ke ztrátám na životech a vážným zraněním a k dalšímu porušování lidských práv,“ napsala komise a podotkla, že vláda v tomto postupu pokračuje.

Protesty v Zimbabwe

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

Podle jiných zdrojů je mrtvých dvanáct.

Vláda: Trocha tvrdosti je potřeba



Vláda nasazení bezpečnostních sil a tvrdost jejich postupu hájí. „Když se věci vymknou z rukou, je potřeba trocha tvrdosti,“ řekl BBC mluvčí vlády

Prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, který loni vystřídal při převratu zkorumpovaného Roberta Mugabeho, však násilí a pochybení bezpečnostních sil odsoudil jako „neakceptovatelné” a jako „zradu nového Zimbabwe”. „Bude-li to potřeba, budou padat hlavy,“ pohrozil.

Lidé v Harare ve frontě na plyn

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

Kvůli protestům zrušil Mnangagwa svou cestu do Evropy na světové ekonomické fórum do Davosu, kde chtěl hledat investory pro obnovu země zplundrovanou za Mugabeho.

Vláda z protestů viní opoziční stranu MDC a zadržela pět jejích poslanců. Zatčen byl i šéf zastřešující odborové centrály, která protesty svolala.